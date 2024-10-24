Call of Duty: Black Ops 6 Twitch Drops : Comment récupérer gratuitement les récompenses de lancement ?

À l'occasion de la sortie de Call of Duty: Black Ops 6, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, gratuitement, diverses récompenses simplement en regardant un stream et, donc, profiter des Twitch Drops.

Comment obtenir les Twitch Drops de lancement de Call of Duty: Black Ops 6 ?

Créez un compte Activision, si vous n'en possédez pas déjà un.

Liez-le à votre compte Battle.net, PSN, Xbox ou bien Steam.

Liez, par la suite, votre compte Twitch sur le site Call of Duty.

Regardez des streamers jouer à Black Ops 6 pour être éligible aux récompenses.







Les récompenses Twitch Drops liées au lancement de Black Ops 6

Plan d'arme (XMG) → « Get Wiped »

Carte de visite → « Never Broken »

Porte-bonheur → « Azurite Vision »

Emblème → « Deflected »

Xbox Édition Cross-Gen → 28,89 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction. Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.



Pour le lancement de, Activision organise une campagne de, qui permet ainsi aux joueurs et aux joueuses d'obtenir gratuitement quelques récompenses, à savoir des éléments cosmétiques.Si vous ne savez pas comment, ou si vous souhaitez des informations supplémentaires à ce sujet, sachez queLa procédure à suivre pour pouvoir participer auxest, en réalité, très simple et fonctionne à peu près comme tous les autres événements du genre. Cependant, afin que cela soit plus clair et que vous ne perdiez pas trop de temps,En ce qui concerne, à partir du 25 octobre 2024 (19h - heure française). À l'heure actuelle, Activision n'a pas précisé le temps de visionnage pour chaque élément cosmétique mais nous vous les indiquerons, une fois que les informations auront été partagées.Tous les éléments sont exclusifs à cette campagne de. Cela signifie, de ce fait, qu'il sera tout simplement impossible de les récupérer d'une autre manière, à l'avenir. Ainsi, soyez réactifs si vous désirez les obtenir et les ajouter à votre collection d'éléments cosmétiques. Précisons, une nouvelle fois, que cessont disponibles à partir du 25 octobre 2024.Pour conclure, rappelons quedébarque le 25 octobre 2024 sur consoles PlayStation, Xbox, PC mais aussi dans le Game Pass. Si vous souhaitez achetertout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :