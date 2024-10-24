Call of Duty: Black Ops 6 Twitch Drops : Comment récupérer gratuitement les récompenses de lancement ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 octobre 2024 à 15h43
À l'occasion de la sortie de Call of Duty: Black Ops 6, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, gratuitement, diverses récompenses simplement en regardant un stream et, donc, profiter des Twitch Drops.
Call of Duty: Black Ops 6 Twitch Drops : Comment récupérer gratuitement les récompenses de lancement ?
Pour le lancement de Call of Duty: Black Ops 6, Activision organise une campagne de Twitch Drops, qui permet ainsi aux joueurs et aux joueuses d'obtenir gratuitement quelques récompenses, à savoir des éléments cosmétiques.

Si vous ne savez pas comment les Twitch Drops fonctionnent pour Call of Duty: Black Ops 6, ou si vous souhaitez des informations supplémentaires à ce sujet, sachez que nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir dans ce qui suit, afin que vous puissiez récupérer lesdites récompenses.

Comment obtenir les Twitch Drops de lancement de Call of Duty: Black Ops 6 ?

La procédure à suivre pour pouvoir participer aux Twitch Drops de lancement de Call of Duty: Black Ops 6 est, en réalité, très simple et fonctionne à peu près comme tous les autres événements du genre. Cependant, afin que cela soit plus clair et que vous ne perdiez pas trop de temps, voici les étapes à suivre pour récupérer les Twitch Drops liés à la sortie de Black Ops 6 :
  • Créez un compte Activision, si vous n'en possédez pas déjà un.
  • Liez-le à votre compte Battle.net, PSN, Xbox ou bien Steam.
  • Liez, par la suite, votre compte Twitch sur le site Call of Duty.
  • Regardez des streamers jouer à Black Ops 6 pour être éligible aux récompenses.
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Les récompenses Twitch Drops liées au lancement de Black Ops 6

En ce qui concerne les récompenses prévues, voici ce qui pourra être gagné en regardant un streamer jouer à Black Ops 6, à partir du 25 octobre 2024 (19h - heure française). À l'heure actuelle, Activision n'a pas précisé le temps de visionnage pour chaque élément cosmétique mais nous vous les indiquerons, une fois que les informations auront été partagées.
  • Plan d'arme (XMG) → « Get Wiped »
  • Carte de visite → « Never Broken »
  • Porte-bonheur → « Azurite Vision »
  • Emblème → « Deflected »
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Tous les éléments sont exclusifs à cette campagne de Twitch Drops. Cela signifie, de ce fait, qu'il sera tout simplement impossible de les récupérer d'une autre manière, à l'avenir. Ainsi, soyez réactifs si vous désirez les obtenir et les ajouter à votre collection d'éléments cosmétiques. Précisons, une nouvelle fois, que ces Twitch Drops sont disponibles à partir du 25 octobre 2024.

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 débarque le 25 octobre 2024 sur consoles PlayStation, Xbox, PC mais aussi dans le Game Pass. Si vous souhaitez acheter Black Ops 6 tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
  • Xbox
    • Édition Cross-Gen → 28,89 € au lieu de 80 €, soit 64 % de réduction.
    • Édition Coffre d'armes → 75,99 € au lieu de 110 €, soit 31 % de réduction.
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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