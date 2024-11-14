Call of Duty: Black Ops 6 a-t-il du SBMM ?

De nombreux joueurs se demandent si Call of Duty: Black Ops 6 propose la fonctionnalité SBMM (skill-based matchmaking), c'est-à-dire des adversaires supposés être au même niveau qu'eux.
Avec la sortie de Call of Duty: Black Ops 6
, la communauté se pose une multitude de questions, notamment une liée au matchmaking et au niveau des joueurs que vous affrontez. En effet, il se peut qu'une partie soit réussie, assez facilement, et que la suivante soit plus complexe, sans aucune raison apparente. De fait, les joueurs se demandent si le SBMM (skill-based matchmaking) est activé dans Black Ops 6
, ou non.
Black Ops 6 propose-t-il du SBMM ?
Comme vous l'aurez compris, la réponse est oui, le SBMM est présent sur Call of Duty: Black Ops 6
, comme sur les anciens épisodes de la franchise depuis maintenant de longues années. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir l'impression que vous avez du mal à enchaîner les bonnes performances, étant donné que le matchmaking vous place très souvent avec des adversaires ayant plus ou moins le même niveau que vous.
Plus vous enchaînerez les bonnes performances sur les champs de bataille, plus les lobbys seront remplis de joueurs ayant un certain niveau. En revanche, en multipliant les contre-performances, vous devriez retrouver des adversaires un peu plus faibles. C'est notamment ce qui explique le fait qu'après quelques jours sans jouer, ou en jouant peu, vous tomberez dans des parties assez faciles, normalement. Toutefois, le SBMM de Black Ops 6
semble être plus équilibré que par le passé, à moins que cela soit dû au fait qu'il y ait bien plus de joueurs sur le jeu.
Cela explique aussi pourquoi si vous avez plutôt un bon niveau sur les Call of Duty, vous n'avez pas un ratio d'éliminations et de morts très élevé dans BO 6
, alors qu'il y a quelques années, cela était bien plus facile.
Qu'est-ce que le SBMM dans Black Ops 6 ?
La fonctionnalité est simple et fonctionne comme une ranked. Le skill-based matchmaking, que nous pouvons traduire en matchmaking basé sur le skill/performance, permet de regrouper les joueurs selon leur niveau et prouesses récentes
, dans le but de proposer des parties assez équilibrées. Seulement, dans le cas de Call of Duty: Black Ops 6
, Activision a implanté le SBMM dans tous les modes de jeu
, ce qui ne permet pas de lancer simplement une partie pour s'amuser, étant donné qu'il faudra s'accrocher et se concentrer pour ne pas finir bon dernier.
S'il s'agit d'une fonctionnalité assez intéressante sur le papier, de nombreux utilisateurs ne sont pas ravis et souhaiteraient un équilibrage, pour qu'il soit moins présent et moins impactant, notamment dans les parties occasionnelles, pour se défouler. Mais après plusieurs années de présence sur la licence Call of Duty, le SBMM n'est pas près d'être supprimé même si Activision réfléchit à cette possibilité.
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