Call of Duty 2026 serait en développement sur la prochaine Xbox

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Évidemment, à l'heure actuelle, ces informations non officielles apportées par TheGhostOfHope sont à prendre avec des pincettes. Activision n'a pas communiqué à propos de Call of Duty 2026, pour le moment, et nous ne savons encore que très peu de choses à propos de l'opus prévu pour cette année 2025. Affaire à suivre, donc...
EXCLUSIVE Details for Modern Warfare IV (2026):— Hope (@TheGhostOfHope) March 3, 2025
- No Old Gen support
- Traditional UI like the older games (More traditional than BO6)
- Engine being overhauled to address MWII problems like "visual clutter" etc.
- Being developed on Dev Kits for the Next Xbox
- No "Warzone 3"… pic.twitter.com/xzmdjiDARd
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