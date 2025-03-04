Call of Duty 2026 serait en développement sur la prochaine Xbox

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 mars 2025 à 11h44
Une récente rumeur indique que Call of Duty 2026 serait créé sur les kits de développement de la prochaine console Xbox.
Call of Duty 2026 serait en développement sur la prochaine Xbox
Activision n'a, à l'heure actuelle, pas encore partagé de détails concernant Call of Duty 2025, et encore moins Call of Duty 2026. Cependant, de plus en plus d'informations non officielles au sujet de ces deux prochains opus Call of Duty apparaissent sur la Toile, ces derniers temps. Il y a peu, c'est le titre de 2026 qui a refait parler de lui, étant donné qu'une rumeur laisse entendre que Call of Duty 2026 serait en développement sur la prochaine Xbox.

Le développement de Call of Duty 2026 se ferait sur la prochaine console Xbox

En effet, selon TheGhostOfHope, qui a récemment partagé cette information via une publication sur son compte Twitter/X, Call of Duty 2026 serait en cours de création sur les kits de développement de la prochaine Xbox. Ce qui suppose que Microsoft sortira sa nouvelle console Xbox l'année prochaine. TheGhostOfHope précise également que Call of Duty 2026 ne devrait pas sortir sur les machines de l'ancienne génération et que l'interface utilisateur serait la même que sur les anciens jeux de la franchise.

En outre, TheGhostOfHope indique qu'une version 3.0 de Warzone pourrait ne pas voir le jour, si la carte Verdansk, devant supposément arriver avec la saison 3, ne suffit pas à convaincre les joueurs et les joueuses de revenir ou bien de se lancer sur le battle royale. Comme vous le savez probablement déjà, Warzone connaît actuellement quelques difficultés et une baisse de popularité assez notable, en raison de multiples problèmes.
Évidemment, à l'heure actuelle, ces informations non officielles apportées par TheGhostOfHope sont à prendre avec des pincettes. Activision n'a pas communiqué à propos de Call of Duty 2026, pour le moment, et nous ne savons encore que très peu de choses à propos de l'opus prévu pour cette année 2025. Affaire à suivre, donc...
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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