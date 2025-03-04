Call of Duty 2026 serait en développement sur la prochaine Xbox

Une récente rumeur indique que Call of Duty 2026 serait créé sur les kits de développement de la prochaine console Xbox.

Le développement de Call of Duty 2026 se ferait sur la prochaine console Xbox

EXCLUSIVE Details for Modern Warfare IV (2026):



- No Old Gen support

- Traditional UI like the older games (More traditional than BO6)

- Engine being overhauled to address MWII problems like "visual clutter" etc.

- Being developed on Dev Kits for the Next Xbox

- No "Warzone 3"… pic.twitter.com/xzmdjiDARd — Hope (@TheGhostOfHope) March 3, 2025

Activision n'a, à l'heure actuelle, pas encore partagé de détails concernant Call of Duty 2025, et encore moins Call of Duty 2026. Cependant, de plus en plus d'informations non officielles au sujet de ces deux prochains opus Call of Duty apparaissent sur la Toile, ces derniers temps. Il y a peu, c'est le titre de 2026 qui a refait parler de lui, étant donné qu'une rumeur laisse entendre queEn effet, selon TheGhostOfHope, qui a récemment partagé cette information via une publication sur son compte Twitter/X,. Ce qui suppose que Microsoft sortira sa nouvelle console Xbox l'année prochaine.et que l'interface utilisateur serait la même que sur les anciens jeux de la franchise.En outre, TheGhostOfHope indique qu'une version 3.0 depourrait ne pas voir le jour, si la carte Verdansk, devant supposément arriver avec la saison 3, ne suffit pas à convaincre les joueurs et les joueuses de revenir ou bien de se lancer sur le battle royale. Comme vous le savez probablement déjà,connaît actuellement quelques difficultés et une baisse de popularité assez notable, en raison de multiples problèmes.Évidemment, à l'heure actuelle, ces informations non officielles apportées par TheGhostOfHope sont à prendre avec des pincettes. Activision n'a pas communiqué à propos de Call of Duty 2026, pour le moment, et nous ne savons encore que très peu de choses à propos de l'opus prévu pour cette année 2025. Affaire à suivre, donc...