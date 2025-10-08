Black Ops 6/Warzone Saison 6 : Tout le contenu dévoilé (cartes, armes, modes, événement...)

Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont révélé des détails à propos du contenu de la saison 6, qui se rendra prochainement disponible sur les deux titres.

Tous les détails sur le contenu de la saison 6 de Black Ops 6 et Warzone

Les nouveautés ajoutées sur Black Ops 6 via la saison 6

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Jason du mode Slasher Deathmatch de BO 6 : Mode Rage (série d'éliminations) : Jason bénéficie d'une immunité temporaire contre les étourdissements et les survivants ne peuvent le détecter que lorsqu'il est à proximité. Le mode Rage dure cinq secondes, mais le compte à rebours est suspendu lorsqu'il poursuit activement un survivant. Téléportation (amélioration de terrain) : Jason peut se téléporter vers un survivant aléatoire. Traque (capacité passive) : Jason fond sur les survivants qui se trouvent dans son champ de vision, se déplaçant à une vitesse déconcertante qui s'accélère légèrement à mesure qu'il se rapproche. Équipement : Une machette comme arme principale et une hache de combat pour le soutien à distance.

Chucky du mode Slasher Deathmatch de BO 6 : Vies supplémentaires : Descendez et remontez avec un total de six vies. Vitesse (capacité active) : Les slashers se déplacent plus rapidement que les survivants. Équipement : Les slashers manient un couteau de combat comme arme principale et une hache de combat pour le soutien à distance.



Les ajouts introduits sur Warzone via la saison 6

Armes, packs et événements de la saison 6 sur Black Ops 6 et Warzone

Dresden 9 mm - SMG.

Merrick 556 - Fusil d'assaut.

Accessoire(s) : GPR91 Double-Barrel Conversion.



The Haunting Daily Login Dès le lancement.

Echoes of the Dead Au cours de la saison 6.

Chucky Event Pass Au cours de la saison 6.

Tapes of Terror Au cours de la saison 6.



Comme vous le savez probablement déjà,. Avant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont partagé de, qui est prévue pour le 9 octobre 2025. Comme à l'accoutumée, voici, disponibles via le mode multijoueur : Gravity (6v6), Rig (6v6) et Mothball (6v6 et 2v2). De plus,: Boo-Town (6v6).Dans la même idée,. Ainsi,, avec le Tueur Jason et un autre inspiré de Chucky, qui disposent chacun de compétences spécifiques.. À cela s'ajoutent, dits Death Pit et Extinction Protocol.. Ainsi,. Celles-ci proposeront à la communauté de lancer des parties dans des versions de nuit des deux cartes précédemment citées.Au cours de cette nouvelle saison, les joueurs et les joueuses pourront découvrir le mode Zombie Royale sur Verdansk, tandis queComme vous vous en doutez,La tronçonneuse, l'arme spéciale X52 Resonator et l'accessoire GPMG7-Muzzle Booster seront, quant à eux, introduites au cours de la saison 6., qui permettront d'obtenir diverses récompenses :Remarquons, qui plus est, que, dont un avec Predator ou encore Jason. Pour rappel,etsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.