Black Ops 6/Warzone Saison 6 : Tout le contenu dévoilé (cartes, armes, modes, événement...)

Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont révélé des détails à propos du contenu de la saison 6, qui se rendra prochainement disponible sur les deux titres.
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 6 est sur le point d'être lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que sur Warzone
. Avant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont partagé de nombreuses informations en ce qui concerne le contenu de cette nouvelle saison
, qui est prévue pour le 9 octobre 2025. Comme à l'accoutumée, voici un résumé concernant les nouveautés qui arrivent sur Black Ops 6 et sur Warzone grâce à la saison 6
.
Tous les détails sur le contenu de la saison 6 de Black Ops 6 et Warzone
Les nouveautés ajoutées sur Black Ops 6 via la saison 6
Au lancement de la saison 6, les joueurs et les joueuses évoluant sur Call of Duty: Black Ops 6 pourront découvrir trois nouvelles cartes
, disponibles via le mode multijoueur : Gravity (6v6), Rig (6v6) et Mothball (6v6 et 2v2). De plus, la très fameuse map Nuketown aura le droit à une variante en lien avec Halloween
: Boo-Town (6v6).
Dans la même idée, Call of Duty: Black Ops 6 va se doter d'un nouveau mode de jeu avec la saison 6, qui est lié à Halloween
. Ainsi, il sera possible de lancer des parties dans le mode à durée limitée nommé Slasher Deathmatch
, avec le Tueur Jason et un autre inspiré de Chucky, qui disposent chacun de compétences spécifiques.
- Jason du mode Slasher Deathmatch de BO 6 :
- Mode Rage (série d'éliminations) : Jason bénéficie d'une immunité temporaire contre les étourdissements et les survivants ne peuvent le détecter que lorsqu'il est à proximité. Le mode Rage dure cinq secondes, mais le compte à rebours est suspendu lorsqu'il poursuit activement un survivant.
- Téléportation (amélioration de terrain) : Jason peut se téléporter vers un survivant aléatoire.
- Traque (capacité passive) : Jason fond sur les survivants qui se trouvent dans son champ de vision, se déplaçant à une vitesse déconcertante qui s'accélère légèrement à mesure qu'il se rapproche.
- Équipement : Une machette comme arme principale et une hache de combat pour le soutien à distance.
- Chucky du mode Slasher Deathmatch de BO 6 :
- Vies supplémentaires : Descendez et remontez avec un total de six vies.
- Vitesse (capacité active) : Les slashers se déplacent plus rapidement que les survivants.
- Équipement : Les slashers manient un couteau de combat comme arme principale et une hache de combat pour le soutien à distance.
Le mode Zombies de BO 6 ne sera pas en reste car la saison 6 introduira Haunted Havoc, mais aussi Jack-o'-Lanterns: Trick or Treat
. À cela s'ajoutent un nouveau Gobblegum et deux nouveaux événements « leaderboard »
, dits Death Pit et Extinction Protocol.
Les ajouts introduits sur Warzone via la saison 6
La saison 6 apportera également des nouveautés sur le battle royale Warzone
. Ainsi, les cartes Verdansk et Rebirth Island se doteront de variantes en lien avec l'événement « The Haunting », célébrant Halloween
. Celles-ci proposeront à la communauté de lancer des parties dans des versions de nuit des deux cartes précédemment citées.
Au cours de cette nouvelle saison, les joueurs et les joueuses pourront découvrir le mode Zombie Royale sur Verdansk, tandis que le Battle Royale et la Résurgence se doteront de la version Casual Z, introduisant des morts-vivants, dès le lancement
.
Armes, packs et événements de la saison 6 sur Black Ops 6 et Warzone
Comme vous vous en doutez, la saison 6 étoffera l'arsenal d'armes de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone avec ces entrées
:
- Dresden 9 mm - SMG.
- Merrick 556 - Fusil d'assaut.
- Accessoire(s) :
- GPR91 Double-Barrel Conversion.
La tronçonneuse, l'arme spéciale X52 Resonator et l'accessoire GPMG7-Muzzle Booster seront, quant à eux, introduites au cours de la saison 6. Cette toute nouvelle saison marquera, bien évidemment, l'arrivée d'un tout nouveau Passe de combat, avec sa variante BlackCell
, mais aussi de différents événements
, qui permettront d'obtenir diverses récompenses :
- The Haunting Daily Login
- Echoes of the Dead
- Chucky Event Pass
- Tapes of Terror
Remarquons, qui plus est, que la saison 6 ajoutera de nouveaux packs/bundles dans la boutique en jeu
, dont un avec Predator ou encore Jason. Pour rappel, Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
commentaire (1)
Avec Battlefield 6 qui sort y'a pas grand monde qui va y rejouer je pense, ça n'a pas l'air fou le contenu en plus