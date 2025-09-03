Black Ops 6/Warzone : Saison 5 Rechargée/Reloaded : Tout le contenu révélé (cartes, armes, modes...)

Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont dévoilé des détails à propos du contenu de la saison 5 Rechargée/Reloaded, qui se rendra prochainement disponible sur les deux titres.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 5 Rechargée/ Reloaded est sur le point d'être lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que sur Warzone
. Avant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont partagé des informations à propos du contenu de cette nouvelle mi-saison
, qui est prévue pour le 4 septembre 2025. Comme à l'accoutumée, voici un résumé concernant les nouveautés qui arrivent sur Black Ops 6 et sur Warzone grâce à la saison 5 Rechargée/Reloaded
.
Tous les détails sur le contenu de la saison 5 Rechargée de Black Ops 6 et Warzone
Les ajouts introduits sur BO 6 grâce à la saison 5 Rechargée/Reloaded
Au lancement de la saison 5 Rechargée/Reloaded, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 6 pourront découvrir une toute nouvelle carte
, inspirée de Black Ops 4 : Jackpot, qui se joue en 6 versus 6. Cette mi-saison marquera également l'arrivée de plusieurs modes de jeu
: Cranked Demolition, Ransack et Blueprint Gunfight. Du côté des ajouts pour le gameplay, la communauté pourra, dès lors, débloquer une nouvelle série d'élimination, baptisée Combat Bow
, qui propose pas moins de cinq flèches à tête explosive.
Pour ce qui est du mode Zombies de BO 6, là encore des nouveautés sont au programme
. Ainsi, le Directed Mode se rendra disponible pour la carte Reckoning
, alors que le mode de jeu à durée limitée Team Cranked fera son grand retour
.
Les nouveautés de la saison 5 Rechargée/Reloaded pour Warzone
Le contenu de la saison 5 Rechargée/Reloaded pour le battle royale Warzone est un peu maigre
, en réalité. Cette mi-saison introduira un nouveau mode de jeu à durée limitée, intitulé Deadline
. Se jouant en squad et à 100 joueurs sur Verdansk, ce mode propose un nombre illimité de réapparitions mais implique que les équipes avec les scores les plus bas sont régulièrement éliminées, et ce, à « chaque effondrement du cercle
». De plus, des « soldats hostiles
» apparaîtront progressivement pour « augmenter la pression sur les équipes restantes ».
Armes, packs et événements de la Saison 5 Rechargée sur Black Ops 6 et Warzone
La saison 5 Rechargée/Reloaded étoffera l'arsenal d'armes et d'accessoires
, avec les éléments suivants :
- Gravemark .357 Revolver - Pistolet.
- PPSh-41-Helical Magazine
Du côté des événements prévus, voici le programme pour cette saison 5 Rechargée/Reloaded de Black Ops 6 et Warzone
:
- Nuketown Block Party
- Avec une version gratuite et une version Premium.
- Operation: Hell Ride
Évidemment, les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à de nouveaux bundles/packs, qui se rendront disponibles dans la boutique en jeu, au lancement de la saison 5 Rechargée
. Remarquons, en outre, qu'en vous connectant à Black Ops 6
ou bien à Warzone
, vous pourrez récupérer 20 passages de niveau gratuits pour le Passe de combat, et ce, jusqu'au 16 septembre prochain
.
En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
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