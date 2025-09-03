Black Ops 6/Warzone : Saison 5 Rechargée/Reloaded : Tout le contenu révélé (cartes, armes, modes...)

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 septembre 2025 à 10h39
Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont dévoilé des détails à propos du contenu de la saison 5 Rechargée/Reloaded, qui se rendra prochainement disponible sur les deux titres.
Black Ops 6/Warzone : Saison 5 Rechargée/Reloaded : Tout le contenu révélé (cartes, armes, modes...)
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 5 Rechargée/ Reloaded est sur le point d'être lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que sur Warzone. Avant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont partagé des informations à propos du contenu de cette nouvelle mi-saison, qui est prévue pour le 4 septembre 2025. Comme à l'accoutumée, voici un résumé concernant les nouveautés qui arrivent sur Black Ops 6 et sur Warzone grâce à la saison 5 Rechargée/Reloaded.

Tous les détails sur le contenu de la saison 5 Rechargée de Black Ops 6 et Warzone

Les ajouts introduits sur BO 6 grâce à la saison 5 Rechargée/Reloaded

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Au lancement de la saison 5 Rechargée/Reloaded, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 6 pourront découvrir une toute nouvelle carte, inspirée de Black Ops 4 : Jackpot, qui se joue en 6 versus 6. Cette mi-saison marquera également l'arrivée de plusieurs modes de jeu : Cranked Demolition, Ransack et Blueprint Gunfight. Du côté des ajouts pour le gameplay, la communauté pourra, dès lors, débloquer une nouvelle série d'élimination, baptisée Combat Bow, qui propose pas moins de cinq flèches à tête explosive. 

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Pour ce qui est du mode Zombies de BO 6, là encore des nouveautés sont au programme. Ainsi, le Directed Mode se rendra disponible pour la carte Reckoning, alors que le mode de jeu à durée limitée Team Cranked fera son grand retour.

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Les nouveautés de la saison 5 Rechargée/Reloaded pour Warzone

Le contenu de la saison 5 Rechargée/Reloaded pour le battle royale Warzone est un peu maigre, en réalité. Cette mi-saison introduira un nouveau mode de jeu à durée limitée, intitulé Deadline. Se jouant en squad et à 100 joueurs sur Verdansk, ce mode propose un nombre illimité de réapparitions mais implique que les équipes avec les scores les plus bas sont régulièrement éliminées, et ce, à « chaque effondrement du cercle ». De plus, des « soldats hostiles » apparaîtront progressivement pour « augmenter la pression sur les équipes restantes ».

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Armes, packs et événements de la Saison 5 Rechargée sur Black Ops 6 et Warzone

La saison 5 Rechargée/Reloaded étoffera l'arsenal d'armes et d'accessoires, avec les éléments suivants : 
  • Gravemark .357 Revolver - Pistolet.
    • Récompense d'événement.
  • PPSh-41-Helical Magazine
    • Récompense d'événement.
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Du côté des événements prévus, voici le programme pour cette saison 5 Rechargée/Reloaded de Black Ops 6 et Warzone :
  • Nuketown Block Party
    • Avec une version gratuite et une version Premium.
  • Operation: Hell Ride
Évidemment, les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à de nouveaux bundles/packs, qui se rendront disponibles dans la boutique en jeu, au lancement de la saison 5 Rechargée. Remarquons, en outre, qu'en vous connectant à Black Ops 6 ou bien à Warzone, vous pourrez récupérer 20 passages de niveau gratuits pour le Passe de combat, et ce, jusqu'au 16 septembre prochain.

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En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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