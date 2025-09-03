Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 5 Rechargée/Reloaded en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 5 Rechargée/Reloaded, en France, sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.

Heure de sortie de la saison 5 Rechargée/Reloaded sur Black Ops 6 et Warzone en France

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Informations sur le contenu de la saison 5 de BO 6 et Warzone

sera prochainement lancée suret. Cette nouvelle mi-saison est, pour rappel prévue pour le début du mois de septembre 2025. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et de parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous précisonsRemarquons, avant tout, quese rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure suret. Selon les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la franchise,À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas le poids de la mise à jour qui apporterani son patch notes. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Comme annoncé par les équipes en charge,introduira la carte « Jackpot » ainsi que plusieurs nouveaux modes de jeu sur. Sans oublier, une nouvelle série d'éliminations, baptisée « Combat Bow ». Le mode Zombies accueillera, au lancement de cette nouvelle mi-saison, le Directed mode pour la map' Reckoning ainsi qu'un nouveau mode de jeu à durée limitée, soit « Team Cranked ».Pour ce qui est du battle royale,, les équipes ont prévu d'implanter le mode de jeu « Deadline », avec. Celui-ci demandera aux équipes d'avoir le score le plus élevé, au risque de se faire éliminer. Dans ce mode à durée limitée, le nombre de réapparitions est illimité et des « soldats hostiles » viendront mettre des bâtons dans les roues des escouades.Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous avons préparé, afin que vous soyez prêt pour son lancement.Pour conclure, rappelons queetsont disponibles sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.