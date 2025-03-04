Black Ops 6/Warzone : Mauvaise nouvelle pour la saison 3

Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone accueilleront la saison 3 un peu plus tard que prévu.

La sortie de la saison 3 de Black Ops 6 et Warzone reportée

La Saison 3 marque un grand moment dans Call of Duty: Warzone et Black Ops 6, et nous souhaitons prendre le temps nécessaire pour vous offrir une expérience incroyable à partir du 3 avril.



Plus d'infos lors du 5ème anniversaire de Call of Duty: Warzone la semaine prochaine... pic.twitter.com/pzqG7mtB9d — Call of Duty France (@CallofDutyFR) March 3, 2025

Comme vous le savez probablement déjà,a été lancée le 20 février suret(anciennement connu sous le nom « Warzone 2.0 »). Si les joueurs et les joueuses pouvaient, de ce fait, s'attendre à voir la prochaine saison débarquer en mars, cela ne sera malheureusement pas le cas :Via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise,. La raison de ce report ?pour « offrir une expérience incroyable », d'autant plus que la saison 3 « marque un grand moment dans Call of Duty: Warzone et Black Ops 6 », selon leurs propos.Activision dévoilera davantage d'informations concernant l'avenir de, lors du cinquième anniversaire du battle royale, qui tombe le 10 mars 2025. Rappelons que, d'après de récentes rumeurs,est censé accueillir la fameuse carte Verdansk, qui est très appréciée par la communauté, avec la saison 3. En espérant que le retour de cette map iconique ramènera les joueurs et les joueuses sur le battle royale, qui connaît quelques difficultés depuis un certain temps.Dans tous les cas, rendez-vous le 3 avril 2025 pour découvrir le contenu de la saison 3 deet. Pour conclure, rappelons queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est, quant à lui, free-to-play, soit gratuit.