Black Ops 6/Warzone : Mauvaise nouvelle pour la saison 3

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 mars 2025 à 10h13
Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone accueilleront la saison 3 un peu plus tard que prévu.
Black Ops 6/Warzone : Mauvaise nouvelle pour la saison 3
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 2 Rechargée/Reloaded a été lancée le 20 février sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone (anciennement connu sous le nom « Warzone 2.0 »). Si les joueurs et les joueuses pouvaient, de ce fait, s'attendre à voir la prochaine saison débarquer en mars, cela ne sera malheureusement pas le cas : Activision a annoncé que la saison 3 arrivera avec du retard sur Black Ops 6 et Warzone.

La sortie de la saison 3 de Black Ops 6 et Warzone reportée

Via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Activision a indiqué que la saison 3 ne sera pas lancée en ce mois de mars, comme nous pouvions nous y attendre, mais le 3 avril 2025 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. La raison de ce report ? Les équipes en charge des deux titres Call of Duty ont besoin de plus de temps pour « offrir une expérience incroyable », d'autant plus que la saison 3 « marque un grand moment dans Call of Duty: Warzone et Black Ops 6 », selon leurs propos.

Activision dévoilera davantage d'informations concernant l'avenir de Warzone, lors du cinquième anniversaire du battle royale, qui tombe le 10 mars 2025. Rappelons que, d'après de récentes rumeurs, Warzone est censé accueillir la fameuse carte Verdansk, qui est très appréciée par la communauté, avec la saison 3. En espérant que le retour de cette map iconique ramènera les joueurs et les joueuses sur le battle royale, qui connaît quelques difficultés depuis un certain temps.
Dans tous les cas, rendez-vous le 3 avril 2025 pour découvrir le contenu de la saison 3 de BO 6 et Warzone. Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est, quant à lui, free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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