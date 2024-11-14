Black Ops 6/Warzone : Le Krig C, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Grâce à la saison 1, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent débloquer un nouveau fusil d'assaut, le Krig C. Nous vous expliquons, d'ailleurs, comment faire pour l'ajouter à votre arsenal d'armes.
La saison 1 a, comme vous le savez probablement déjà, été lancée le 14 novembre 2024 sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. Cette nouvelle saison a, bien évidemment, apporté son lot de nouveaux contenus et a, d'ailleurs, étoffé l'arsenal d'armes des deux titres de la franchise Call of Duty. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, récupérer le Krig C
. Ci-dessous, nous vous indiquons, d'ailleurs, comment débloquer le fusil d'assaut Krig C sur Black Ops 6 et Warzone
.
Comment débloquer le Krig C sur Black Ops 6 et Warzone ?
Afin de débloquer le fusil d'assaut Krig C sur BO 6 et Warzone
, il convient de jouer. En effet, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme vous le savez, c'est en effectuant des parties sur Black Ops 6
et/ou sur le battle royale Warzone
que vous récupérez des jetons pour le Passe. De ce fait, le fusil d'assaut Krig-C
est une nouvelle arme gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.
Pour ajouter le fusil d'assaut Krig C à votre arsenal, sur Black Ops 6 et Warzone
, vous devez plus précisément vous intéresser à la page 6 du Passe de combat de la saison 1. Ledit fusil d'assaut figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour débloquer le fusil d'assaut Krig C
, vous devez tout d'abord récupérer les six items précédents puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.
Comme mentionné précédemment, le fusil d'assaut Krig C
figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué, le fusil d'assaut Krig C
est aussi bien jouable sur Black Ops 6
que sur Warzone
.
Dans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise Call of Duty, le fusil d'assaut Krig C
est décrit comme ceci :
Fusil d'assaut automatique. Dégâts élevés et maniabilité moyenne. Le recul est très contrôlable avant de monter en puissance.
Vous pouvez également retrouver les informations pour débloquer la Saug dans Black Ops 6 et Warzone
. Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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