Black Ops 6/Warzone : La Saug, comment débloquer cette mitraillette ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 novembre 2024 à 18h01
Grâce à la saison 1, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent débloquer une nouvelle mitraillette (SMG), la Saug. Nous vous expliquons, d'ailleurs, comment faire pour l'ajouter à votre arsenal d'armes.
Black Ops 6/Warzone : La Saug, comment débloquer cette mitraillette ?
La saison 1 a, comme vous le savez probablement déjà, été lancée ce 14 novembre 2024 en fin de journée sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Cette nouvelle saison a, bien évidemment, apporté son lot de nouveaux contenus et a, d'ailleurs, étoffé l'arsenal d'armes des deux titres de la franchise Call of Duty. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, récupérer la Saug. Ci-dessous, nous vous indiquons, d'ailleurs, comment débloquer la mitraillette Saug dans Black Ops 6 et Warzone.

Comment débloquer la Saug sur Black Ops 6 et Warzone ? 

Afin de débloquer la mitraillette Saug sur BO 6 et Warzone, il convient de jouer. En effet, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme vous le savez, c'est en effectuant des parties sur Black Ops 6 et/ou sur le battle royale Warzone que vous récupérez des jetons pour le Passe. De ce fait, lla mitraillette Saug est une nouvelle arme gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir, mais il faudra jouer.

Pour ajouter la mitraillette Saug à votre arsenal, sur Black Ops 6 et Warzone, vous devez plus précisément vous intéresser à la page 3 du Passe de combat de la saison 1. L'arme figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour débloquer la mitraillette Saug, vous devez tout d'abord récupérer les six items précédents puis l'arme en question (soit 7 jetons). En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.

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Comme mentionné précédemment, la SMG Saug figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué, la mitraillette Saug est aussi bien jouable sur Black Ops 6 que sur Warzone.

Dans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise Call of Duty, la mitraillette Saug est décrit comme ceci :
Piquez vos ennemis avec une grêle de plomb grâce à ce pistolet-mitrailleur à tir rapide, parfait pour ouvrir des brèches et nettoyer les petits espaces.
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Vous pouvez également retrouver les informations pour débloquer le Krig C dans Black Ops 6 et Warzone. Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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