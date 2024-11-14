Black Ops 6/Warzone : La Saug, comment débloquer cette mitraillette ?

Grâce à la saison 1, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 6 et/ou Warzone peuvent débloquer une nouvelle mitraillette (SMG), la Saug. Nous vous expliquons, d'ailleurs, comment faire pour l'ajouter à votre arsenal d'armes.
La saison 1 a, comme vous le savez probablement déjà, été lancée ce 14 novembre 2024 en fin de journée sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. Cette nouvelle saison a, bien évidemment, apporté son lot de nouveaux contenus et a, d'ailleurs, étoffé l'arsenal d'armes des deux titres de la franchise Call of Duty. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, récupérer la Saug
. Ci-dessous, nous vous indiquons, d'ailleurs, comment débloquer la mitraillette Saug dans Black Ops 6 et Warzone
.
Comment débloquer la Saug sur Black Ops 6 et Warzone ?
Afin de débloquer la mitraillette Saug sur BO 6 et Warzone
, il convient de jouer. En effet, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 1. Comme vous le savez, c'est en effectuant des parties sur Black Ops 6
et/ou sur le battle royale Warzone
que vous récupérez des jetons pour le Passe. De ce fait, lla mitraillette Saug
est une nouvelle arme gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir, mais il faudra jouer.
Pour ajouter la mitraillette Saug à votre arsenal, sur Black Ops 6 et Warzone
, vous devez plus précisément vous intéresser à la page 3 du Passe de combat de la saison 1. L'arme figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour débloquer la mitraillette Saug
, vous devez tout d'abord récupérer les six items précédents puis l'arme en question (soit 7 jetons). En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.
Comme mentionné précédemment, la SMG Saug
figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué, la mitraillette Saug
est aussi bien jouable sur Black Ops 6
que sur Warzone
.
Dans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise Call of Duty, la mitraillette Saug
est décrit comme ceci :
Piquez vos ennemis avec une grêle de plomb grâce à ce pistolet-mitrailleur à tir rapide, parfait pour ouvrir des brèches et nettoyer les petits espaces.
Vous pouvez également retrouver les informations pour débloquer le Krig C dans Black Ops 6 et Warzone
. Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont disponibles sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
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