Black Ops 6/Warzone : Le FFAR 1, comment débloquer ce fusil d'assaut ?

Nous vous indiquons comment récupérer gratuitement le fusil d'assaut FFAR 1 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que la saison 4 a été lancée le jeudi 29 mai 2025 sur Call of Duty: Black Ops 6
ainsi que sur Warzone
. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle saison a apporté plusieurs nouveautés sur les deux titres Call of Duty, dont de nouvelles armes.
D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons comment débloquer le fusil d'assaut FFAR 1 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone
.
Comment débloquer le FFAR 1 sur Black Ops 6 et Warzone ?
Pour débloquer le fusil d'assaut FFAR 1 sur BO 6 et Warzone
, il suffit de jouer. Effectivement, pour obtenir ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 4. Comme vous le savez, c'est en effectuant des parties sur Black Ops 6
et/ou sur le battle royale Warzone
que vous récupérez des jetons pour le Passe. Ainsi, le fusil d'assaut FFAR 1
est une nouvelle arme gratuite. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.
Afin d'ajouter le fusil d'assaut FFAR 1 à votre arsenal, sur Black Ops 6 et Warzone
, vous devez plus précisément vous intéresser à la page 6 du Passe de combat de la saison 4. Ledit fusil d'assaut figure en tant que récompense finale de cette section. De ce fait, pour débloquer le fusil d'assaut FFAR 1
, vous devez nécessairement récupérer les six objets précédents, puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.
Comme indiqué précédemment, le fusil d'assaut FFAR 1
figure en tant que récompense gratuite, tout comme la mitraillette LC10
. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloqué, le fusil d'assaut FFAR 1
est aussi bien jouable sur Black Ops 6
que sur Warzone
.
Dans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise Call of Duty, le fusil d'assaut FFAR 1
est décrit comme ceci :
Fusil d'assaut automatique. Cadence de tir très élevée et excellente puissance en combat rapproché, mais maniabilité et mobilité plus lentes.
En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, c'est-à-dire gratuit.
commentaire (1)
Je n'ai pas pus le récupérer à la saison 4, y a t il un moyen de le récupérer à la saison 5?