Black Ops 6/Warzone : La LC10, comment débloquer cette mitraillette ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 mai 2025 à 12h25
Nous vous expliquons comment obtenir gratuitement la mitraillette LC10 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
Black Ops 6/Warzone : La LC10, comment débloquer cette mitraillette ?
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 4 a été lancée le jeudi 29 mai 2025 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Cette toute nouvelle saison a, bien évidemment, introduit plusieurs nouveautés sur les deux jeux Call of Duty. Parmi elles, de nouvelles armes.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer la mitraillette LC10 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.

Comment débloquer la LC10 sur Black Ops 6 et Warzone ?

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Afin de débloquer la mitraillette LC10 sur BO 6 et Warzone, il convient de jouer. En effet, pour récupérer ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 4. Comme vous le savez, c'est en effectuant des parties sur Black Ops 6 et/ou sur le battle royale Warzone que vous obtenez des jetons pour le Passe. De ce fait, la mitraillette LC10 est une nouvelle arme gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.

Pour ajouter la mitraillette LC10 à votre arsenal, sur Black Ops 6 et Warzone, vous devez plus précisément vous intéresser à la page 3 du Passe de combat de la saison 4. Ladite mitraillette figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour débloquer la mitraillette LC10, vous devez tout d'abord récupérer les six items précédents puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.

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Comme mentionné précédemment, la mitraillette LC10 figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée, la mitraillette LC10 est aussi bien jouable sur Black Ops 6 que sur Warzone.

Dans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise Call of Duty, la mitraillette LC10 est décrite comme ceci : 
Mitraillette automatique. Excellente précision et portée, avec une cadence de tir modérée. Mobilité moyenne et maniabilité très lente pour sa catégorie.
En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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