Black Ops 6/Warzone : La LC10, comment débloquer cette mitraillette ?

Nous vous expliquons comment obtenir gratuitement la mitraillette LC10 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.

Comment débloquer la LC10 sur Black Ops 6 et Warzone ?

Mitraillette automatique. Excellente précision et portée, avec une cadence de tir modérée. Mobilité moyenne et maniabilité très lente pour sa catégorie.

Comme vous le savez probablement déjà, la saison 4 a été lancée le jeudi 29 mai 2025 suret. Cette toute nouvelle saison a, bien évidemment, introduit plusieurs nouveautés sur les deux jeux Call of Duty. Parmi elles, de nouvelles armes.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquonsAfin de, il convient de jouer. En effet, pour récupérer ladite arme, il faut progresser dans le Passe de combat de la saison 4. Comme vous le savez, c'est en effectuant des parties suret/ou sur le battle royaleque vous obtenez des jetons pour le Passe. De ce fait,est une nouvelle arme gratuite. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la case achat pour l'avoir.Pour, vous devez plus précisément vous intéresser à la page 3 du Passe de combat de la saison 4. Ladite mitraillette figure en tant que récompense finale de cette section. Ainsi, pour, vous devez tout d'abord récupérer les six items précédents puis l'arme en question. En fonction, cela pourrait vous prendre un peu de temps.Comme mentionné précédemment,figure en tant que récompense gratuite. Cela permet donc aux joueurs et aux joueuses qui ne souhaitent pas payer de récupérer tout de même de nouveaux contenus. Une fois débloquée,est aussi bien jouable surque surDans un article à retrouver sur le site officiel de la franchise Call of Duty,est décrite comme ceci :En guise de conclusion, rappelons queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.