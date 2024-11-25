Black Ops 6/Warzone : La date de sortie de la saison 1 Rechargée/Reloaded révélée

Treyarch a, récemment, dévoilé la date de sortie de la saison 1 Rechargée/Reloaded sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.

Une date de sortie pour la saison 1 Rechargée/Reloaded de BO 6 et Warzone

Depuis le 14 novembre 2024, les joueurs et les joueuses deainsi que du battle royalepeuvent profiter des nouveautés apportées par la saison 1. Comme pour les précédents opus de la franchise, cette première saison se verra dotée d'une deuxième partie (ou « mid-season » dans la langue de Shakespeare), intitulée saison 1 Rechargée/Reloaded. D'ailleurs,En effet, via une publication sur leur compte Twitter/X, Treyarch a indiqué que la Citadelle des Morts, soit la nouvelle carte du mode Zombies, se rendra disponible le 5 décembre 2024 sur. Or, dans un article détaillant le contenu de la saison 1, Activision avait indiqué que cette carte arriverait sur le titre à la mi-saison. Cela signifie donc queSelon les dernières informations connues, la saison 1 Rechargée/Reloaded apportera de nouvelles cartes sur le multijoueur de, à savoir Hacienda (6v6), Racket (2v2 et 6v6) ainsi que Nuketown Holiday (6v6). Des modes à durée limitée, un nouveau « Perk » et un nouveau Joker se rendront également disponibles à ce moment-là. Comme dit précédemment, cette mi-saison introduira la carte Citadelle des Morts dans le mode Zombies. En outre, de nouvelles armes, notamment Maelstrom (fusil à pompe), AMR Mod 4 (fusil de précision) et Cleaver (Mêlée), seront intégrées à l'arsenal deet, à la sortie deRappelons, en guise de conclusion, queetsont à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.