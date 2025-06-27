Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 4 Rechargée/Reloaded en France

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 juin 2025 à 12h15
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 4 Rechargée/Reloaded, en France, sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 4 Rechargée/Reloaded en France
La saison 4 Rechargée/Reloaded sera, comme vous le savez probablement déjà, bientôt lancée sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Cette nouvelle mi-saison est, pour rappel, prévue pour le début du mois de juillet 2025. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et de parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de la saison 4 Rechargée/Reloaded sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, en France.

Heure de sortie de la saison 4 Rechargée/Reloaded sur Black Ops 6 et Warzone en France

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Précisons, avant tout, que la saison 4 Rechargée/Reloaded se rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Selon les informations partagées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel, la saison 4 Rechargée/Reloaded sera lancée à 18h (heure française), le 2 juillet 2025, sur Black Ops 6 et Warzone.

Miniature vidéo

À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas le poids de la mise à jour qui apportera la saison 4 Rechargée/Reloaded ni son patch notes. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.

Informations sur le contenu de la saison 4 Rechargée/Reloaded de BO 6 et Warzone

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Comme annoncé, la saison 4 Rechargée/Reloaded apportera de nouvelles cartes de jeu sur le multijoueur de Call of Duty: Black Ops 6. Divers modes de jeu seront également introduits dans le mode Zombies de BO 6. En ce qui concerne le battle royale, Warzone se dotera, au lancement de la saison 4 Rechargée/Reloaded, du Care Packing, du contrat Seach & Destroy ainsi qu'un nouveau perk et deux modes de jeu à durée limitée. Évidemment, de nouvelles armes et de nouveaux bundles sont prévus pour la saison 4 Rechargée/Reloaded.

D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous avons préparé un récapitulatif concernant le contenu de la saison 4 Rechargée/Reloaded de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.

Pour conclure, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone sont disponibles sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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