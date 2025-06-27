Black Ops 6/Warzone Saison 4 Rechargée/Reloaded : Tout le contenu révélé (armes, cartes, modes...)

Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont partagé des informations concernant le contenu de la saison 4 Rechargée/Reloaded, qui sera prochainement lancée sur les deux titres.

Saison 4 Rechargée/Reloaded de Black Ops 6 et Warzone, tous les détails sur le contenu

Les ajouts introduits sur Black Ops 6 avec la saison 4 Rechargée/Reloaded

Les nouveautés apportées sur Warzone avec la saison 4 Rechargée/Reloaded

Armes, bundles et événements de la saison 4 Rechargée/Reloaded sur BO 6 et Warzone

Olympia - arme spéciale.

Pickaxe - Arme de mêlée.

SVD Full Auto Mod.

TR2 CQB Auto Conversion.





Beavis & Butt-head

CODtoons

Comme vous le savez probablement déjà,sera prochainement lancée suret. Avant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont révélé de nombreuses informations concernant le contenu de cette toute nouvelle mi-saison, qui est prévue pour le 2 juillet 2025 suret. Comme à l'accoutumée, nous vous proposonsAu lancement de, les joueurs et les joueuses depourront arpenter: Fringe (6v6) mais aussi Eclipse (6v6 et 2v2). De plus, la communauté pourra, à ce moment-là, découvrirbaptisé Party Ops, qui propose divers mini-jeux à terminer dans le temps imparti pour remporter la victoire.En ce qui concerne, dont Abomination Challenge (sur Liberty Falls) et Starting Room (sur la plupart des cartes). Cette mi-saison marquera également, lié à l'événement King of the Dead et octroyant des récompenses plus ou moins significatives (en fonction de votre position)., qui contient deux éléments : l'amélioration de terrain Door Barricade et la série d'éliminations Hand Cannon. Dans les modes Battle royale, Résurgence et Plunder, il sera par ailleurs possible d'activer, qui permettra de bénéficier d'une remise à la station d'achat si l'équipe parvient à poser la bombe.Les développeurs ont également prévu d'introduire, nommé Loot Master, et: Havoc Royale (44 joueurs - squad) et Resurgence Casual (44 joueurs)., à savoir :Du côté des, voici le programme annoncé par les développeurs :Rappelons, en guise de conclusion, queetsont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.