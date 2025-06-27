Black Ops 6/Warzone Saison 4 Rechargée/Reloaded : Tout le contenu révélé (armes, cartes, modes...)

Les équipes en charge de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone ont partagé des informations concernant le contenu de la saison 4 Rechargée/Reloaded, qui sera prochainement lancée sur les deux titres.
Comme vous le savez probablement déjà, la saison 4 Rechargée/Reloaded
sera prochainement lancée sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. Avant son arrivée, les équipes en charge des deux jeux de la licence Call of Duty ont révélé de nombreuses informations concernant le contenu de cette toute nouvelle mi-saison, qui est prévue pour le 2 juillet 2025 sur BO 6
et Warzone
. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons un récapitulatif à propos des nouveautés qui débarquent sur Black Ops 6 et Warzone grâce à la saison 4 Rechargée/Reloaded
.
Saison 4 Rechargée/Reloaded de Black Ops 6 et Warzone, tous les détails sur le contenu
Les ajouts introduits sur Black Ops 6 avec la saison 4 Rechargée/Reloaded
Au lancement de la saison 4 Rechargée/Reloaded
, les joueurs et les joueuses de Call of Duty: Black Ops 6
pourront arpenter de nouvelles cartes de jeu
: Fringe (6v6) mais aussi Eclipse (6v6 et 2v2). De plus, la communauté pourra, à ce moment-là, découvrir un nouveau mode de jeu à durée limitée
baptisé Party Ops, qui propose divers mini-jeux à terminer dans le temps imparti pour remporter la victoire.
En ce qui concerne le mode Zombies de Black Ops 6
, la saison 4 Rechargée/Reloaded apportera plusieurs modes de jeu
, dont Abomination Challenge (sur Liberty Falls) et Starting Room (sur la plupart des cartes). Cette mi-saison marquera également l'arrivée d'un tableau de classement
, lié à l'événement King of the Dead et octroyant des récompenses plus ou moins significatives (en fonction de votre position).
Les nouveautés apportées sur Warzone avec la saison 4 Rechargée/Reloaded
Le battle royale Warzone accueillera, grâce à la saison 4 Rechargée/Reloaded, le Care Packing
, qui contient deux éléments : l'amélioration de terrain Door Barricade et la série d'éliminations Hand Cannon. Dans les modes Battle royale, Résurgence et Plunder, il sera par ailleurs possible d'activer le contrat Seach & Destroy
, qui permettra de bénéficier d'une remise à la station d'achat si l'équipe parvient à poser la bombe.
Les développeurs ont également prévu d'introduire un nouveau perk
, nommé Loot Master, et divers modes de jeu à durée limitée
: Havoc Royale (44 joueurs - squad) et Resurgence Casual (44 joueurs).
Armes, bundles et événements de la saison 4 Rechargée/Reloaded sur BO 6 et Warzone
La saison 4 Rechargée/Reloaded apportera, bien évidemment, de toutes nouvelles armes et de nouveaux accessoires sur Black Ops 6 et Warzone
, à savoir :
- Olympia - arme spéciale.
- Pickaxe - Arme de mêlée.
- SVD Full Auto Mod.
- TR2 CQB Auto Conversion.
Du côté des événements liés à la saison 4 Rechargée/Reloaded de Black Ops 6 et Warzone
, voici le programme annoncé par les développeurs :
- Beavis & Butt-head
- CODtoons
Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
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