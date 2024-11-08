Black Ops 6/Warzone : Heure de sortie de la saison 1 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison 1, en France, sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
La saison 1
sera, comme vous le savez probablement déjà, lancée prochainement sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
(anciennement connu sous le nom « Warzone 2.0 »). Celle-ci est, pour rappel, prévue pour le 14 novembre 2024. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont impatients de la découvrir et parcourir les nouveautés apportées, sachez que nous vous indiquons l'heure exacte de sortie de la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone, en France
.
Heure de sortie de la saison 1 sur BO 6 et Warzone en France
Avant tout, remarquons que la saison 1
se rendra disponible à la même date ainsi qu'à la même heure sur Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
. Selon les informations dévoilées par Activision, notamment dans un article publié sur le site officiel de la licence, la saison 1 sera lancée à 18h (heure française), le 14 novembre 2024, sur Call of Duty: Black Ops 6 ainsi que sur Warzone
.
D'ailleurs, tous les joueurs sont logés à la même enseigne puisque cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.
Informations sur le contenu de la saison 1 de Black Ops 6 (BO 6) et Warzone
Bien évidemment, cette nouvelle et première saison apportera plusieurs nouveaux éléments sur Black Ops 6
et Warzone
. Ainsi, au lancement de la saison 1
, les joueurs et les joueuses pourront arpenter trois nouvelles cartes et essayer un nouveau mode, via le multijoueur de Call of Duty: Black Ops 6
. Intégré pleinement au nouvel opus Black Ops avec la saison 1
, Warzone
accueillera, par ailleurs, la map Area 99 et proposera plusieurs modes, notamment Battle Royale et Résurgence (Plunder arrivera un peu plus tard).
Comme vous vous en doutez, la saison 1
marquera l'arrivée de nouvelles armes, à savoir Krig-C (fusil d'assaut) et Saug (SMG), mais aussi d'un nouveau Passe de combat (avec sa variante BlackCell) et de nouveaux bundles dans la boutique en jeu. Si vous désirez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous avons concocté un récapitulatif à propos du contenu de la saison 1 de Black Ops 6 et Warzone
. Cela vous permettra d'être prêt pour le lancement de cette nouvelle saison.
Pour conclure, rappelons que BO 6
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Le premier depuis fin octobre, tandis que le second est un battle royale free-to-play, soit gratuit.
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