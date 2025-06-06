Black Ops 6/Warzone : Ballerina, les défis et récompenses de l'événement

L'événement « Ballerina » a débuté sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Retrouvez la liste des défis et récompenses à récupérer.
En ce mois de juin 2025, Call of Duty: Black Ops 6 et le battle royale Warzone accueillent un tout nouvel événement temporaire, lié à John Wick : « Ballerina »
. Comme toujours, ce nouvel événement propose diverses récompenses à obtenir, et ce, en réalisant des défis. Ci-dessous, vous pouvez retrouver tous les détails concernant l'événement « Ballerina » disponible sur Black Ops 6 et Warzone
.
Défis et récompenses de l'événement « Ballerina » de Black Ops 6 et Warzone
Comme la plupart des autres événements, « Ballerina »
est à durée limitée. Celui-ci a été lancé le 5 juin 2025 et devrait, de ce fait, se terminer aux alentours du 18 juin, selon les informations partagées en jeu.
En ce qui concerne l'événement « Ballerina » de BO 6 et Warzone
, les défis sont relativement simples. Cette fois-ci, les joueurs et les joueuses doivent réaliser des éliminations ou bien ouvrir des caches de ravitaillement dans le battle royale afin de récupérer des Pièces de la Grande Table. Ces éléments peuvent, ensuite, être échangés contre des récompenses.
D'ailleurs, voici ce que vous pouvez obtenir gratuitement grâce à l'événement « Ballerina » sur Black Ops 6 et Warzone
:
- Jeton Double XP 30 min (rare)
- Condition de déblocage → Contre 5 Pièces de la Grande Table.
- Porte-bonheur d'arme En Pointe (épique)
- Condition de déblocage → Contre 10 Pièces de la Grande Table.
- Jeton Double XP d'arme 45 min (épique)
- Condition de déblocage → Contre 5 Pièces de la Grande Table.
- Carte de visite Ballet des Balles (épique)
- Condition de déblocage → Contre 20 Pièces de la Grande Table.
- Jeton Double XP de Passe de combat 45 min (épique)
- Condition de déblocage → Contre 10 Pièces de la Grande Table.
- Grande décalcomanie Lux in Tenebris (rare)
- Condition de déblocage → Contre 10 Pièces de la Grande Table.
- Jeton Double XP 1 heure (légendaire)
- Condition de déblocage → Contre 10 Pièces de la Grande Table.
- Emblème Payer le prix (épique)
- Condition de déblocage → Contre 20 Pièces de la Grande Table.
- GobbleGum Phoenix + (légendaire)
- Condition de déblocage → Contre 30 Pièces de la Grande Table.
- Emote Tour de magie (légendaire)
- Condition de déblocage → Contre 50 Pièces de la Grande Table.
Après avoir obtenu toutes les récompenses de base de l'événement « Ballerina » de BO 6 et Warzone
, les joueurs et les joueuses pourront récupérer deux éléments supplémentaires, à savoir :
- Fusil tactique Essex Modèle 07.
- Plan de corps à corps Decora Tenebris pour Nunchakus (récompense pour ceux possédant la version BlackCell du Passe de combat).
Finalement, rappelons que vous pouvez à tout moment consulter votre progression via l'onglet « Événement » depuis le menu principal. Cela vous permettra de savoir ce qu'il vous reste à obtenir.
En guise de conclusion, rappelons que Call of Duty: Black Ops 6
et Warzone
sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.
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