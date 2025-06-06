Black Ops 6/Warzone : Ballerina, les défis et récompenses de l'événement

L'événement « Ballerina » a débuté sur Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone. Retrouvez la liste des défis et récompenses à récupérer.



Défis et récompenses de l'événement « Ballerina » de Black Ops 6 et Warzone

Jeton Double XP 30 min (rare) Condition de déblocage → Contre 5 Pièces de la Grande Table.

(rare) Porte-bonheur d'arme En Pointe (épique) Condition de déblocage → Contre 10 Pièces de la Grande Table.

(épique) Jeton Double XP d'arme 45 min (épique) Condition de déblocage → Contre 5 Pièces de la Grande Table.

(épique) Carte de visite Ballet des Balles (épique) Condition de déblocage → Contre 20 Pièces de la Grande Table.

(épique) Jeton Double XP de Passe de combat 45 min (épique) Condition de déblocage → Contre 10 Pièces de la Grande Table.

(épique) Grande décalcomanie Lux in Tenebris (rare) Condition de déblocage → Contre 10 Pièces de la Grande Table.

(rare) Jeton Double XP 1 heure (légendaire) Condition de déblocage → Contre 10 Pièces de la Grande Table.

(légendaire) Emblème Payer le prix (épique) Condition de déblocage → Contre 20 Pièces de la Grande Table.

(épique) GobbleGum Phoenix + (légendaire) Condition de déblocage → Contre 30 Pièces de la Grande Table.

(légendaire) Emote Tour de magie (légendaire) Condition de déblocage → Contre 50 Pièces de la Grande Table.

(légendaire)

Fusil tactique Essex Modèle 07.

Plan de corps à corps Decora Tenebris pour Nunchakus (récompense pour ceux possédant la version BlackCell du Passe de combat).

En ce mois de juin 2025,. Comme toujours, ce nouvel événement propose diverses récompenses à obtenir, et ce, en réalisant des défis. Ci-dessous, vous pouvez retrouverComme la plupart des autres événements,est à durée limitée. Celui-ci a été lancé le 5 juin 2025 et devrait, de ce fait, se terminer aux alentours du 18 juin, selon les informations partagées en jeu.En ce qui concerne, les défis sont relativement simples. Cette fois-ci, les joueurs et les joueuses doivent réaliser des éliminations ou bien ouvrir des caches de ravitaillement dans le battle royale afin de récupérer des Pièces de la Grande Table. Ces éléments peuvent, ensuite, être échangés contre des récompenses.D'ailleurs,Après avoir obtenu toutes les récompenses de base de, les joueurs et les joueuses pourront récupérer deux éléments supplémentaires, à savoir :Finalement, rappelons que vous pouvez à tout moment consulter votre progression via l'onglet « Événement » depuis le menu principal. Cela vous permettra de savoir ce qu'il vous reste à obtenir.En guise de conclusion, rappelons queetsont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le battle royale d'Activision est free-to-play, soit gratuit.