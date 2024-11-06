Black Ops 6 : Solution de l'énigme du piano de la planque (bunker, code...)

Nous vous donnons la solution pour résoudre l'énigme lié au piano de Call of Duty: Black Ops 6, présent dans la planque.
La campagne de Call of Duty: Black Ops 6
est garnie de plusieurs petites énigmes à résoudre plus ou moins faciles. La première est d'ailleurs visible dès la deuxième mission, et vous demandera d'ouvrir un coffre-fort par le biais d'un message radio
. Une autre assez facile à résoudre est le piano
, qui se trouve dans la planque. Vous ne savez pas comment l'utiliser pour venir à bout du casse-tête ? Voici la solution.
Énigme du piano dans Black Ops 6
Il ne suffit pas de jouer un bel air musical pour ouvrir la porte qui se trouve à droite du piano. Pour cela, il faudra plutôt se diriger vers la petite table vers la gauche, proche d'une fenêtre, pour pouvoir récupérer une lampe noire. Celle-ci permet d'émettre une lumière bleue qui dévoile des inscriptions cachées sur les murs.
Retournez vers le piano et éclairez le dessus de celui-ci. Ensuite, direction le haut de la cheminée, puis le haut de la fenêtre non loin de là, pour se diriger vers une nouvelle fenêtre. Vous aurez normalement quatre codes. Le dernier se trouve sous le tableau, sur le mur. Les cinq codes obtenus sont les suivants :
- 1 → MN
- 2 → Pe
- 3 → CM
- 4 → Ao
- 5 → Pe
Vous l'aurez compris, il faudra utiliser les différentes touches en fonction de ces codes dans l'ordre ci-dessus. Pour savoir à quelle touche cela correspond, il suffit d'éclairer le haut de celles-ci pour connaître celles sur lesquelles il faut appuyer.
Si vous ne souhaitez pas chercher, voici l'ordre à suivre :
- Touche 5
- Touche 4
- Touche 2
- Touche 3
- Touche 4
Lorsque la combinaison est bien entrée, la porte sur la droite du piano va s'ouvrir.
Malheureusement, la porte du bas est fermée... Pour l'ouvrir, il faudra résoudre une nouvelle énigme, pas trop compliquée.
Ouvrir la porte du sous-sol
Allez dans le garage, qui ne se trouve pas très loin en ouvrant une porte qui donne accès au sous-sol. Vous serez devant une chaudière, qu'il suffit de relancer en suivant ces quatre petites étapes :
- Étape 1 : Mettre du carburant, en mettant seulement la moitié du réservoir (en suivant la jauge)
- Étape 2 : Vérifier que la jauge de la chaudière soit vide
- Étape 3 : Allumer la machine à droite, pour que le voyant soit vert.
- Dernière étape, mettre de l'eau dans la chaudière en tournant le bouton.
La porte du sous-sol sera maintenant ouverte. Vous pouvez y retourner.
Code du bunker
En vous baladant au sous-sol, vous ferez face à une porte blindée. Pour l'ouvrir, il suffit d'utiliser la lumière noire encore une fois pour voir des empreintes digitales. L'écran à droite vous aidera à savoir si vous avez bon ou non.
La porte s'ouvre ensuite, et ce n'est toujours pas fini. Il faudra trouver un ordinateur et utiliser une suite de lettre pour trouver le mot de passe, qui est OUVRIR BUNKER PORTE CELLULE
(les mots ne sont pas forcément dans cet ordre).
Une nouvelle porte s'est ouverte plus loin dans le bunker, où il faudra crocheter une serrure. Vous obtiendrez ensuite une clé, laquelle sert à ouvrir la dernière porte du bunker, où un signal radio peut s'entendre. Soyez rassuré, nous sommes presque à la fin.
Allez vers la radio, et jouez au mini-jeu qui vous est proposé, vous demandant d'aligner les ondes. Ensuite, des mots-clés seront communiqués par la radio, qu'il faudra éclairer avec la lumière noire. Ces mots sont des objets dans la pièce associés à des chiffres. Retenez-les et direction l'étage, pour trouver une chambre avec un coffre-fort.
Vous n'avez plus qu'à entrer le code (de notre côté, il s'agissait de 4037). La récompense vous attend, ainsi qu'un trophée ou un succès, selon votre plateforme.
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