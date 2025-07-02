Black Ops 6 : MàJ Saison 4 Rechargée du 2 juillet 2025, le patch notes et détails

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Patch notes de la saison 4 Rechargée de Black Ops 6
Nouveautés
Cartes
- Fringe (6v6)
- Eclipse (6v6, 2v2
Modes
- Party Ops
- Faites la fête toute la nuit dans ce mode chacun pour soi délirant, où les joueurs s'affrontent pour obtenir le meilleur score au travers d'une série de mini-jeux aléatoires !
- Le temps est compté, chaque mini-jeu se déroulant dans un laps de temps très court. Il n'y a pas de limite de score et les séries de points (Scorestreaks) sont désactivées. Les matchs se déroulent sur les cartes Babylon, Grind, Nuketown et Skyline, avec les trois meilleurs Opérateurs récompensés à la fin de la compétition.
- La clé du succès ? Savoir s'adapter rapidement à chaque nouveau défi, car les types et l'ordre des mini-jeux changent aléatoirement au début de chaque partie.
- Parmi les mini-jeux, retrouvez des versions condensées de certains modes festifs classiques ainsi que des défis complètement déjantés, comme le Dance Off, où les Opérateurs doivent enflammer la piste dans des zones de danse dédiées, ou encore les Zones Musicales prévues plus tard dans la saison, où il faudra capturer plusieurs points en rythme !.
Nouvelles armes
- Olympia (Special)
- Via un événement.
- Pickaxe (arme de mêlée)
- Via un événement.
Nouveaux accessoires
- SVD Full Auto Mod
- Récompense d'événement.
- TR2 CQB Auto Conversion
- Récompense d'événement.
Multijoueur
Équilibrages des armesPour cette saison, les changements sur les armes en tant que tels sont peu nombreux. Les développeurs ont plutôt appliqués des modifications sur les accessoires d'armes, que vous pouvez retrouver directement sur le site officiel.
Modes
- Correction d'un problème en Démolition qui permettait de désamorcer la bombe à des distances non prévues en glissant lors du désamorçage.
Armurerie
- Correction d'un problème pouvant empêcher l'installation correcte des lunettes sur le modèle Essex 07.
- Correction d'un problème qui indiquait à tort certaines poignées avant comme incompatibles lors de l'équipement de la poignée avant « G-Grip ».
Équipements
- Correction d'un problème où les projectiles du lanceur de charges perforantes (Underbarrel Drill Charge) pouvaient générer un son en boucle.
Séries de points
- Augmentation des dégâts par balle de la Death Machine, passant de 20 à 30.
Zombies
Nouveaux modes de jeu
- Défi Abomination
- Invoquez Mo en ouvrant les portes de l'Église de l'Éther, puis affrontez-le ! Mo possède des capacités uniques en tant que cible prioritaire de type « Abomination » (HVT). Il développera d'abord une résistance, puis une immunité totale à toute arme utilisée de manière répétée contre lui. De plus, son attaque chargée réserve une surprise...
- Disponible dans : Mode Flow, Carte en cel-shading
- Éléments restreints : Quêtes, Easter Eggs, GobbleGum « Exit Strategy »
- Carte disponible : Liberty Falls
- Attendez-vous à une multitude de snacks et de modificateurs basés sur les ennemis tandis que vous tentez désespérément de prendre le dessus face aux hordes de morts-vivants :
- Les manches progressent plus vite (similaire à la fréquence d'apparition d'ennemis des modes Cranked ou Rampage Inducer).
- Des ennemis supplémentaires font leur apparition à Liberty Falls, notamment :
- Amalgams
- Doppelghasts
- Elder Disciples
- Shock Mimics
- Toxic Zombies
- Fonctionnalités additionnelles :
- Le défi Abomination utilise une version modifiée des règles « Zombies Snacks » pour la santé, ce qui signifie que vous devrez récupérer des snacks lâchés au sol par les ennemis pour restaurer votre santé après avoir subi des dégâts, sans toutefois perdre d'énergie en vous déplaçant.
- Pas de bonus de type « Refrigerator ».
- L'état de Flow est disponible, à condition d'éliminer suffisamment de zombies sans subir de dégâts pour l'activer !
- Fonctionnalités désactivées :
- Les éléments de gameplay suivants ne sont pas disponibles dans ce mode :
- Sauvegarder et quitter
- Quête principale
- Easter Eggs
- Rampage Inducer
- GobbleGum « Exit Strategy »
- GobbleGum « Idle Eyes »
- Récompenses :
- 15 000 XP
- Un GobbleGum « Hidden Power »
- Une carte d'agent (Calling Card) spéciale à débloquer après avoir relevé le défi Abomination.
Événement de classement « Roi des morts »
- Accumulez des points. Grimpez au classement. Éliminez vos concurrents.
- Pendant l'événement de classement « Roi des morts », vos éliminations de zombies ont plus d'importance que votre simple survie. Jouez une partie en mode Zombies pour être placé dans un classement « Roi des morts », puis effectuez des éliminations pour gagner des points et améliorer votre position au classement. Les ennemis spéciaux, élites et boss rapportent davantage de points ; concentrez-vous donc sur les cibles les plus imposantes pour progresser plus rapidement.
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