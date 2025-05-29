Black Ops 6 : MàJ Saison 4 du 29 mai 2025, patch notes et détails

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Patch notes de la saison 4 de Black Ops 6
Nouveautés
Cartes
- Shutdown (6v6)
- Fugitive (6v6)
- Blitz (6v6, 2v2)
Modes
- Élimination par équipe
- Dans cette variante d'Élimination confirmée, deux équipes disposent d'un nombre limité de vies à chaque manche et s'affrontent pour être la dernière encore debout. Lorsqu'un joueur est éliminé, il laisse tomber une plaque militaire : les ennemis peuvent la ramasser pour confirmer leur élimination, tandis que les alliés peuvent la récupérer afin d'empêcher l'équipe adverse de marquer le point. Pour gagner la manche, survivez plus longtemps que l'autre équipe ou conservez davantage de vies lorsque le temps imparti est écoulé.
Nouvelles armes
- LC10 (mitraillette)
- Via le Passe de combat.
- FFAR 1 (fusil d'assaut)
- Via le Passe de combat.
Nouveaux accessoires
- G-Grip
- Via le Passe de combat.
- Stryder .22 3-Round Burst Mod
- Récompense d'événement
Multijoueur
Équilibrages des armesPour cette saison, les changements sur les armes en tant que tels sont peu nombreux. Les développeurs ont plutôt appliqués des modifications sur les accessoires d'armes, que vous pouvez retrouver directement sur le site officiel.
Zombies
Retour de GriefAbsent depuis Black Ops 2, le mode Lutte revient dans le mode Zombies ! Ce mode culte oppose deux équipes de quatre joueurs, chacune cherchant à survivre plus longtemps que l'autre. Alors que la bataille fait rage entre S.A.M. et le Directeur Richtofen, chaque équipe choisit dès le début du match à quel camp elle prête allégeance, recevant ensuite les consignes tactiques de leur leader respectif tout au long du chaos qui s'ensuit.
- Mode compétitif en 4 contre 4, où les équipes doivent se montrer plus rusées et résistantes que leurs adversaires. Capturez des zones pour infliger des malus à l'équipe adverse. Impossible d'infliger des dégâts aux joueurs ennemis. Réapparitions tous les trois rounds.
- Cartes disponibles : Liberty Falls, Terminus, Citadelle des Morts, The Tomb, Shattered Veil.
- Restrictions : Armes spéciales interdites. GobbleGums interdits : Exit Strategy, Idle Eyes, Wonderbar!, Time Out et Flavor Hex (GobbleGum de la Saison 04).
Nouveaux challenges
- Une mystérieuse sélection de cartes de visite cachées et une généreuse quantité d'XP sont disponibles dès le début de la Saison 04 grâce à l'arrivée de nouveaux défis Dark Ops pour le mode Zombies. Qui sait… peut-être y en a-t-il même un spécialement conçu pour le mode Lutte.
Nouvelles munitions
- Déflagration (Disponible au lancement)
- « Les balles infligent des dégâts explosifs. Chaque balle possède une chance de déclencher une explosion détruisant l'armure. »
- Modifiez vos munitions afin d'exploser l'armure renforcée de certains ennemis normaux et spéciaux morts-vivants. Ce mod apporte également un second bénéfice : il génère une explosion avec dégâts de zone, que l'armure ennemie soit détruite ou non.
- Augmentations
- Majeures
- Gros gibier
- Déflagration peut être utilisée contre les ennemis élites, provoquant une explosion de taille impressionnante.
- Réaction en chaîne
- À l'explosion initiale, trois explosions supplémentaires surviennent en succession rapide.
- Réparation explosive
- Pour chaque ennemi dont l'armure est détruite par Déflagration, la santé de l'armure du joueur est restaurée.
- Mineures
- Zone explosive
- Augmente la taille de l'explosion.
- Boost explosif
- Augmente les dégâts de l'explosion.
- Onde explosive
- Les ennemis normaux sont renversés par l'explosion.
Nouveaux GobbleGumsDisponible dès le lancement, affûtez vos crocs avec trois nouveaux GobbleGums accessibles sur toutes les cartes une fois débloqués et équipés dans votre Pack GobbleGum.
- Floraison Explosive (Épique) : Recharger votre arme provoque une explosion autour de vous. Durée : 2 minutes.
- Malédiction Aromatisée (Légendaire) : Active un GobbleGum Ultra aléatoire.
- Rôts-en-ciel (Fantaisie) : Les zombies éliminés émettent des bulles arc-en-ciel scintillantes en rotant. Durée : 3 minutes.
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