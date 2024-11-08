Black Ops 6 en tête des ventes, carton plein sur PlayStation (ou presque)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 novembre 2024 à 17h47
Sans grande surprise, Call of Duty: Black Ops 6 est un vrai succès. Les ventes sur PlayStation 4 et 5 semblent au sommet.
Black Ops 6 en tête des ventes, carton plein sur PlayStation (ou presque)
Après un Call of Duty: Modern Warfare 3 en demi-teinte, la série Call of Duty est revenue avec Black Ops 6, qui semblait bien plus prometteur sur le papier, et tout cela s'est ressenti en jeu. Que ce soit du côté de la campagne ou du multijoueur, les retours sont plutôt positifs et la communauté a apprécié l'expérience, et cela se voit au niveau des ventes.

Activision avait déjà annoncé un record pour Black Ops 6 lors de la sortie, avec le plus grand lancement de l'histoire de la franchise. Les statistiques sur PlayStation le confirment, malgré sa présence dans le Game Pass.

Black Ops 6 en tête presque partout sur les ventes PlayStation en octobre

Sony a pour habitude de partager, chaque mois, le classement des jeux les plus vendus en Europe et en Amérique du Nord sur PS4 et PS5. Cela permet de voir que certains titres, comme GTA V ou Minecraft n'ont que faire de la concurrence et continuent d'exceller, mais aussi d'avoir une idée du succès des sorties récentes. Et autant dire que Call of Duty: Black Ops 6 est bien un succès.

Le dernier opus de la licence est 1er des ventes sur PS5, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et au Canada, tandis que sur PS4, il est premier aux États-Unis et au Canada et deuxième en Europe, devancé seulement par FC 25. Remarquons aussi que Phasmophobia a joui d'un très beau lancement sur PS5, tout comme New World et Dragon Age: The Veilguard.

Voici le classement sur PS5 :

jeux-vendus-octobre-ps5

Et voici celui sur PS4 :

jeux-vendus-octobre-ps4

Ces classements ne concernent que les ventes en octobre, évidemment. Rappelons, en guise de conclusion, que Call of Duty: Black Ops 6 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series mais aussi sur PC (via la plateforme de Valve, Steam, et Battle.net). Le FPS d'Activision figure également dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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