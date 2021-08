Call of Duty 2021 : Activision donne quelques détails et annonce qu'il sera la plus grosse mise à jour de Warzone

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



À l'occasion du bilan financier de ce deuxième trimestre de 2021, Activision a décidé de parler davantage de. Si nous savons que son intrigue devrait, selon plusieurs rumeurs et fuites, prendre place durant la Seconde Guerre mondiale,, a déclaré qu'il s'agira « d'un cadre que nos fans connaissent et aiment ».Par ailleurs, toujours selon le rapport, nous apprenons que ce CDernièrement, selon les propos rapportés pars'est agrandi afin de soutenir le développement du jeu, mais aussi. Une partie de ce nouveau programme d'opérations en direct consistera à l'intégration encore plus intense avec le battle royale, qui, selon le président, accueillera la mise à jour la plus importante à ce jour.Il y a quelques mois,annonçait que les nouveaux jeux de la licence seraient désormais tous liés, notamment avec. De ce fait, depuis la sortie de, le battle royale partage désormais la même trame avec la même histoire, et leurs intrigues se croisent fatalement. Selon des rapports récents, il semblerait donc que le battle royale bénéficie d'une nouvelle carte axée sur le thème de la Seconde Guerre mondiale lors du lancement deFort heureusement, de nouvelles informations devraient bientôt être communiquées, et avec le lancement de, nous pouvons espérer la révélation de Vanguard lors d'un événement dans le battle royale.