Bully a failli ne jamais voir le jour à cause d'un développement difficile

Ancien vice-président de Rockstar Games, Dan Houser s'est récemment confié sur la création complexe de Bully. Sans les voitures ni les armes caractéristiques de Grand Theft Auto, le studio a dû réinventer sa formule au milieu des scandales, donnant finalement naissance à une œuvre culte de l'histoire du jeu vidéo.

Sorti à l'origine sur PlayStation 2, Bully reste l'une des productions les plus singulières de Rockstar Games. Alors que le studio dominait l'industrie grâce au succès colossal de Grand Theft Auto Vice City et GTA: San Andreas, la création d'une nouvelle licence centrée sur l'univers scolaire a représenté un défi majeur. Lors d'un entretien accordé à IGN, Dan Houser, ancien vice-président et scénariste du studio, est revenu sur les difficultés rencontrées par les développeurs pour donner vie à ce projet atypique.

Un concept inédit qui a dérouté les équipes

La transition entre les rues criminelles de GTA et les couloirs d'un pensionnat n'a pas été simple. L'équipe de développement s'est rapidement retrouvée face à un mur créatif. Comment rendre un jeu amusant sans s'appuyer sur les mécaniques habituelles du studio ? Dan Houser explique que le doute s'est installé très tôt dans le processus de création.

Le développement a été difficile. Le jeu était constamment en difficulté. C'était un concept extravagant. Nous luttions avec. Je n'étais pas sûr que cela allait être bon. Nous voulions vraiment que tout s'assemble.

Malgré ces incertitudes, la persévérance des équipes a fini par payer. Le scénariste souligne que le jeu a pris forme très tardivement, mais que le résultat final a été à la hauteur de leurs espérances grâce au travail acharné des développeurs.











La pression des scandales et de l'opinion publique

Au-delà des défis techniques et créatifs, Rockstar Games a dû faire face à un contexte externe particulièrement tendu. Le milieu des années 2000 a été marqué par de nombreuses controverses pour le studio, notamment avec la sortie de Manhunt et le tristement célèbre mod Hot Coffee de San Andreas. Le nom même du jeu scolaire a suscité l'incompréhension et la colère du grand public.

Nous avons dû passer la majeure partie de l'année 2006 à désamorcer la situation, de sorte que nous ne pouvions pas promouvoir le jeu de manière positive comme nous l'aurions fait normalement. Je pense que cela ne l'a pas aidé.

L'ambiance au sein du studio était extrêmement pesante. Les employés se rendaient au travail en se demandant quelles associations allaient protester contre eux ce jour-là. Cette pression constante a forcé l'entreprise à se concentrer sur la défense de son œuvre plutôt que sur sa mise en avant commerciale.

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Le déclic qui a sauvé le gameplay

Privé d'armes à feu et de véhicules, le cœur du jeu restait flou. La solution est finalement venue de l'intégration d'éléments ancrés dans la vie d'un adolescent. Le concepteur principal a commencé à ajouter un emploi du temps et des cours à suivre. Mais c'est une simple mécanique d'interaction qui a véritablement rassuré Dan Houser.

Ensuite, l'un des concepteurs a mis en place ce truc où vous pouviez coller un post-it sur le dos d'un personnage avec écrit « Frappez-moi » dessus. Puis un PNJ courait et les frappait. Et juste en voyant cela fonctionner, vous vous dites que c'est un grand moment.

Cette petite touche d'humour a prouvé qu'une cour de récréation pouvait être tout aussi captivante qu'une ville entière. Aujourd'hui, cette aventure scolaire atypique reste accessible sur de nombreuses plateformes modernes, et une grande partie des joueurs de l'époque espèrent toujours une suite, bien que Rockstar ne soit pas (encore ?) enclin à se pencher dessus.