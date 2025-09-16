Voyage rapide Borderlands 4 : Comment se déplacer rapidement pour gagner du temps ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 septembre 2025 à 11h07
Nous vous expliquons comment profiter du système de voyage rapide sur Borderlands 4, afin de gagner du temps lors de votre exploration de la planète Kairos.
Voyage rapide Borderlands 4 : Comment se déplacer rapidement pour gagner du temps ?
Le dernier opus de la franchise Borderlands, à savoir Borderlands 4, propose un vaste monde ouvert à explorer, au gré des quêtes principales, missions secondaires et activités annexes. Comme c'est souvent le cas sur ce genre de jeux, Borderlands 4 dispose bien d'un système de voyage rapide, qui permet de se déplacer rapidement d'un point A à un point B.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment profiter du voyage rapide sur Borderlands 4, afin de gagner du temps.

Comment utiliser et fonctionne le voyage rapide sur Borderlands 4 ?

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Sur Borderlands 4, le système de voyage rapide (autrement dit « voyage éclair » en jeu) est plutôt généreux, étant donné que vous pouvez vous déplacer rapidement à plusieurs endroits, sous certaines conditions dans plusieurs cas. En effet, le voyage-éclair/voyage rapide sur Borderlands 4 est possible via les structures suivantes : 
  • Les planques
    • Il s'agit de postes abandonnés, qui doivent être repris pour profiter du voyage rapide.
  • Les stations de Voyage-Éclair
    • Cela vous donne la possibilité de rejoindre des endroits importants, notamment.
  • Les villes de faction
  • Les Silos de l'Ordre
    • Tout comme pour les planques, il convient de capturer ces endroits afin de débloquer le voyage rapide.
À propos du voyage rapide de Borderlands 4, qui est totalement gratuit, remarquons que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité à tout moment (en dehors des combats, évidemment), et à partir de n'importe quel endroit. En outre, si vous jouez à Borderlands 4 en multijoueur, vous pouvez vous déplacer rapidement sur un autre joueur. 

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En effectuant ces voyages rapides, vous gagnerez, comme vous vous en doutez, de précieuses minutes, bien que des véhicules pour se déplacer rapidement dans le monde ouvert soient également disponibles. À ce propos, sachez que vous pouvez vous aider, en complément, d'une carte interactive de Borderlands 4, si vous recherchez tel ou tel élément.

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En guise de conclusion, rappelons que Borderlands 4 est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du titre de Gearbox Software et 2K arrive, quant à elle, le 3 octobre 2025.
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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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