Voyage rapide Borderlands 4 : Comment se déplacer rapidement pour gagner du temps ?

Nous vous expliquons comment profiter du système de voyage rapide sur Borderlands 4, afin de gagner du temps lors de votre exploration de la planète Kairos.

Comment utiliser et fonctionne le voyage rapide sur Borderlands 4 ?

Les planques Il s'agit de postes abandonnés, qui doivent être repris pour profiter du voyage rapide.

Les stations de Voyage-Éclair Cela vous donne la possibilité de rejoindre des endroits importants, notamment.

Les villes de faction

Les Silos de l'Ordre Tout comme pour les planques, il convient de capturer ces endroits afin de débloquer le voyage rapide.









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Le dernier opus de la franchise Borderlands, à savoir, propose un vaste monde ouvert à explorer, au gré des quêtes principales, missions secondaires et activités annexes. Comme c'est souvent le cas sur ce genre de jeux,dispose bien d', qui permet de sed'un point A à un point B.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons, afin de gagner du temps.Sur, le système de(autrement dit « voyage éclair » en jeu) est plutôt généreux, étant donné que vous pouvez vousà plusieurs endroits, sous certaines conditions dans plusieurs cas. En effet,est possible via les structures suivantes :À propos du, qui est totalement gratuit, remarquons que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité à tout moment (en dehors des combats, évidemment), et à partir de n'importe quel endroit. En outre, si vous jouez àen multijoueur, vous pouvez voussur un autre joueur.En effectuant ces, vous gagnerez, comme vous vous en doutez, de précieuses minutes, bien que des véhicules pour se déplacer rapidement dans le monde ouvert soient également disponibles. À ce propos, sachez que vous pouvez vous aider, en complément, d'une carte interactive de, si vous recherchez tel ou tel élément.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du titre de Gearbox Software et 2K arrive, quant à elle, le 3 octobre 2025.