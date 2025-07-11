Vex entre en scène dans Borderlands 4 : Premières séquences de gameplay

Gearbox Software et 2K ont partagé, il y a très peu de temps, une vidéo présentant Vex la Sirène, l'un des Chasseurs de l'Arche de Borderlands 4.

Vex de Borderlands 4 se montre dans une nouvelle vidéo

Une vidéo sur l'histoire de Vex en complément

No refunds. No survivors. 💜



See how Vex – one of our new Vault Hunters in Borderlands 4 – got her Siren powers in the Purple Friday short. 🧠✨



Pre-Order Borderlands 4 Now: https://t.co/Adnqv72Frq pic.twitter.com/Ncmpnh6aj1 — Borderlands (@Borderlands) July 10, 2025

Devant arriver au cours du mois de septembre 2025,ne cesse de partager de nouvelles informations concernant son contenu ou encore son gameplay, ces dernières semaines. D'ailleurs, il y a très peu de temps,En effet, les développeurs deont partagé, il y a très peu de temps,. Cette nouvelle communication visuelle, qui dure un peu moins de deux minutes, permet ainsi de se faire une idée du gameplay de ce personnage jouable, qui plaira très certainement aux joueurs et aux joueuses.D'après les informations partagées dans ce, Vex possède les capacités suivantes : « Incarnate », « Dead Ringer » et « Phase Phamiliar ». L'action « Dead Ringer » lui permet d'invoquer des fantômes d'elle-même pouvant attaquer les adversaires tandis que « Phase Phamiliar » fait apparaître une imposante créature féline, nommée Trouble. Autant dire que le gameplay de Vex s'annonce plutôt intéressant sur le papier.En plus de ce trailer, Gearbox Software et 2K ont apporté. Celle-ci se veut un peu plus conséquente en termes de durée et permet, ainsi, de savoir comment Vex est devenue une Chasseuse de l'Arche. De quoi alimenter le lore deRappelons, en guise de conclusion, quearrive le 12 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et l'Epic Games Store). Le titre doit arriver sur Nintendo Switch 2 un peu plus tard au cours de cette année.