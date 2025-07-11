Vex entre en scène dans Borderlands 4 : Premières séquences de gameplay

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 11 juillet 2025 à 11h28
Gearbox Software et 2K ont partagé, il y a très peu de temps, une vidéo présentant Vex la Sirène, l'un des Chasseurs de l'Arche de Borderlands 4.
Vex entre en scène dans Borderlands 4 : Premières séquences de gameplay
Devant arriver au cours du mois de septembre 2025, Borderlands 4 ne cesse de partager de nouvelles informations concernant son contenu ou encore son gameplay, ces dernières semaines. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Gearbox Software et 2K ont dévoilé une vidéo de gameplay pour l'un des personnages jouables de Borderlands 4, Vex la Sirène.

Vex de Borderlands 4 se montre dans une nouvelle vidéo

borderlands-4-visuel-vex-sirene
En effet, les développeurs de Borderlands 4 ont partagé, il y a très peu de temps, un trailer montrant l'un des Chasseurs de l'Arche du jeu, soit Vex la Sirène, en action. Cette nouvelle communication visuelle, qui dure un peu moins de deux minutes, permet ainsi de se faire une idée du gameplay de ce personnage jouable, qui plaira très certainement aux joueurs et aux joueuses. 

D'après les informations partagées dans ce nouveau trailer de Borderlands 4, Vex possède les capacités suivantes : « Incarnate », « Dead Ringer » et « Phase Phamiliar ». L'action « Dead Ringer » lui permet d'invoquer des fantômes d'elle-même pouvant attaquer les adversaires tandis que « Phase Phamiliar » fait apparaître une imposante créature féline, nommée Trouble. Autant dire que le gameplay de Vex s'annonce plutôt intéressant sur le papier.

Miniature vidéo

Une vidéo sur l'histoire de Vex en complément

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En plus de ce trailer, Gearbox Software et 2K ont apporté davantage d'informations au sujet du background narratif de Vex la Sirène de Borderlands 4 à travers une deuxième vidéo. Celle-ci se veut un peu plus conséquente en termes de durée et permet, ainsi, de savoir comment Vex est devenue une Chasseuse de l'Arche. De quoi alimenter le lore de Borderlands 4.
Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4 arrive le 12 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et l'Epic Games Store). Le titre doit arriver sur Nintendo Switch 2 un peu plus tard au cours de cette année.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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