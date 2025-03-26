Un livre de cuisine Borderlands débarque cet été avec des recettes inspirées de l'univers du jeu

Fans de Borderlands, préparez vos ustensiles ! En attendant Borderlands 4 prévu en septembre prochain, la célèbre saga de Gearbox s'offre une délicieuse déclinaison culinaire avec « Eat the Borderlands », un livre de cuisine officiel rempli de recettes inspirées des personnages et environnements emblématiques de la série.
Des plats, desserts et cocktails venus tout droit de Pandore
Édité par Insight Editions, ce livre inédit, appelé « Eat the Borderlands: One Loaderbot's Culinary Tour Through Pandora and Beyond!
» propose aux fans de reproduire chez eux des recettes directement tirées de l'univers déjanté et coloré des jeux Borderlands.
Des entrées aux desserts en passant par des snacks et cocktails, les auteurs Jarrett Melendez et Jordan Alsaqa (connus pour leurs ouvrages culinaires et romans graphiques) ont imaginé un menu riche et original, idéal pour prolonger l'expérience de jeu jusqu'en cuisine.
Parmi les recettes dévoilées, on retrouve déjà des plats inspirés de personnages emblématiques comme Tiny Tina, Lilith, Claptrap, Mad Moxxi
ou encore l'incontournable antagoniste Beau Jack
. Chaque plat sera présenté avec des instructions détaillées et des photographies en couleurs, accompagnées d'illustrations exclusives et d'artworks tirés des jeux.
Une manière originale d'explorer l'univers Borderlands
Ce livre de cuisine Borderlands ne s'adresse pas seulement aux joueurs aguerris, mais aussi aux cuisiniers amateurs cherchant à apporter une touche ludique à leur quotidien. L'éditeur promet un guide culinaire de haute qualité qui comblera aussi bien les débutants en cuisine que les cuisiniers chevronnés.
La sortie de ce livre s'inscrit dans la tendance actuelle des franchises vidéoludiques s'offrant des produits dérivés culinaires, à l'instar du récent succès du livre de recettes Stardew Valley.
Où et quand se procurer le livre ?
Eat the Borderlands
est disponible en précommande dès aujourd'hui sur Amazon
, pour le moment seulement en anglais, au prix de 29,29 €
. Sa sortie officielle est prévue pour le mardi 29 juillet 2025.
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