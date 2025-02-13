PlayStation nous donne déjà rendez-vous pour un prochain State of Play

PlayStation a, récemment, indiqué qu'un prochain State of Play est prévu dans les mois à venir.

Un nouveau State of Play, spécial Borderlands 4, au printemps 2025

Borderlands 4 sortira le 23 septembre 2025. De plus, nous sommes ravis d'annoncer qu'un State of Play spécial consacré à Borderlands 4 est prévu pour ce printemps. Restez à l'écoute pour plus de détails !

Avant sa sortie annoncée pour le 23 septembre, on vous prépare un State of Play spécial Borderlands 4 !



Découvrez un avant-goût du chaos qui vous attend : https://t.co/ld2ifeqvrb pic.twitter.com/0xhMx1lnGH — PlayStation France (@PlayStationFR) February 13, 2025

Le 12 février 2025, les joueurs et les joueuses ont pu suivre un nouveau State of Play, qui a duré 40 minutes environ et qui a dévoilé des informations concernant les titres PS5 à venir. Peu de temps après l'événement,En effet, via une publication sur le compte Twitter/X PlayStation France et un article sur le site PlayStation Blog, nous apprenons qu'. À l'heure actuelle, la firme n'a pas partagé de date précise mais a tout de même dévoilé quePour le moment, nous n'en savons pas plus à ce sujet. Toutefois, il y a de grandes chances queet nous révélera de plus amples informations à propos de ce nouvel opus, qui est assez attendu par la communauté, fan ou non de la franchise.La bande-annonce dévoilée lors du State of Play du 12 février 2025 nous a déjà permis d'en savoir plus au sujet de. Ainsi, sur le titre, les joueurs et les joueuses pourront effectuer des doubles sauts, mais aussi planer, esquiver et même se balancer. Ces derniers auront également accès à des « compétences de combat dévastatrices » et à un « arsenal inédit d'armes délirantes ». Dans ledit article sur le PlayStation Blog, Randy Varnell, qui occupe le poste de « Chief Creative Officer » chez Gearbox Entertainment, a déclaré queest « notre jeu le plus ambitieux à ce jour, avec plus de butin et d'action chaotique que jamais auparavant ».