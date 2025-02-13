PlayStation nous donne déjà rendez-vous pour un prochain State of Play

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 février 2025 à 14h47
PlayStation a, récemment, indiqué qu'un prochain State of Play est prévu dans les mois à venir.
PlayStation nous donne déjà rendez-vous pour un prochain State of Play
Le 12 février 2025, les joueurs et les joueuses ont pu suivre un nouveau State of Play, qui a duré 40 minutes environ et qui a dévoilé des informations concernant les titres PS5 à venir. Peu de temps après l'événement, PlayStation a annoncé qu'un autre State of Play est prévu, et ce, pour bientôt.

Un nouveau State of Play, spécial Borderlands 4, au printemps 2025

En effet, via une publication sur le compte Twitter/X PlayStation France et un article sur le site PlayStation Blog, nous apprenons qu'un nouveau State of Play aura lieu au cours de ce printemps 2025. À l'heure actuelle, la firme n'a pas partagé de date précise mais a tout de même dévoilé que ce prochain événement sera quelque peu spécial, soit centré sur Borderlands 4.
Borderlands 4 sortira le 23 septembre 2025. De plus, nous sommes ravis d'annoncer qu'un State of Play spécial consacré à Borderlands 4 est prévu pour ce printemps. Restez à l'écoute pour plus de détails !
Pour le moment, nous n'en savons pas plus à ce sujet. Toutefois, il y a de grandes chances que le State of Play de ce printemps 2025 montrera davantage de gameplay de Borderlands 4 et nous révélera de plus amples informations à propos de ce nouvel opus, qui est assez attendu par la communauté, fan ou non de la franchise. 
La bande-annonce dévoilée lors du State of Play du 12 février 2025 nous a déjà permis d'en savoir plus au sujet de Borderlands 4. Ainsi, sur le titre, les joueurs et les joueuses pourront effectuer des doubles sauts, mais aussi planer, esquiver et même se balancer. Ces derniers auront également accès à des « compétences de combat dévastatrices » et à un « arsenal inédit d'armes délirantes ». Dans ledit article sur le PlayStation Blog, Randy Varnell, qui occupe le poste de « Chief Creative Officer » chez Gearbox Entertainment, a déclaré que Borderlands 4 est « notre jeu le plus ambitieux à ce jour, avec plus de butin et d'action chaotique que jamais auparavant ».

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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