PlayStation nous donne déjà rendez-vous pour un prochain State of Play

PlayStation a, récemment, indiqué qu'un prochain State of Play est prévu dans les mois à venir.
Le 12 février 2025, les joueurs et les joueuses ont pu suivre un nouveau State of Play, qui a duré 40 minutes environ et qui a dévoilé des informations concernant les titres PS5 à venir. Peu de temps après l'événement, PlayStation a annoncé qu'un autre State of Play est prévu, et ce, pour bientôt
.
Un nouveau State of Play, spécial Borderlands 4, au printemps 2025
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X PlayStation France et un article sur le site PlayStation Blog, nous apprenons qu'un nouveau State of Play aura lieu au cours de ce printemps 2025
. À l'heure actuelle, la firme n'a pas partagé de date précise mais a tout de même dévoilé que ce prochain événement sera quelque peu spécial, soit centré sur Borderlands 4
.
Borderlands 4 sortira le 23 septembre 2025. De plus, nous sommes ravis d'annoncer qu'un State of Play spécial consacré à Borderlands 4 est prévu pour ce printemps. Restez à l'écoute pour plus de détails !
Pour le moment, nous n'en savons pas plus à ce sujet. Toutefois, il y a de grandes chances que le State of Play de ce printemps 2025 montrera davantage de gameplay de Borderlands 4
et nous révélera de plus amples informations à propos de ce nouvel opus, qui est assez attendu par la communauté, fan ou non de la franchise.
La bande-annonce dévoilée lors du State of Play du 12 février 2025 nous a déjà permis d'en savoir plus au sujet de Borderlands 4
. Ainsi, sur le titre, les joueurs et les joueuses pourront effectuer des doubles sauts, mais aussi planer, esquiver et même se balancer. Ces derniers auront également accès à des « compétences de combat dévastatrices
» et à un « arsenal inédit d'armes délirantes
». Dans ledit article sur le PlayStation Blog, Randy Varnell, qui occupe le poste de « Chief Creative Officer » chez Gearbox Entertainment, a déclaré que Borderlands 4
est « notre jeu le plus ambitieux à ce jour, avec plus de butin et d'action chaotique que jamais auparavant
».
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