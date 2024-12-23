Borderlands 4 : Une fonctionnalité aimée par les joueurs sera de la partie

Borderlands 4 disposera bel et bien d'une des fonctionnalités les plus appréciées par la communauté, et ce, dès son lancement.

Borderlands 4 proposera du cross-play, dès son lancement

Présenté lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024, et ayant fait une apparition durant la cérémonie des Game Awards de cette année,figure, sans conteste, parmi les jeux les plus attendus de 2025. D'ailleurs, des informations à propos de ce nouvel opus arrivent régulièrement. Dernièrement, nous avons appris qu'Comme reporté par Gamingbolt, les journalistes de Famitsu ont, récemment, pu s'entretenir avec Randy Pitchford, le patron de Gearbox Entertainment, à propos de. Au cours de l'entretien, Randy Pitchford a annoncé que. Cela signifie, donc, que les joueurs et les joueuses étant sur PS5 ou bien Xbox Series pourront découvrir l'aventure aux côtés de personnes évoluant sur PC, et inversement. Une nouvelle qui ravira à coup sûr la communauté.À ce sujet, rappelons queproposera du multijoueur local (deux personnes en écran partagé) et en ligne (jusqu'à 4 joueurs), selon les informations dévoilées dans un article sur PlayStation Blog. Ce nouvel opus nous invitera à nous rendre sur une nouvelle planète, à savoir Kairos. Les joueurs et les joueuses, qui pourront choisir un chasseur parmi les 4 options, devront éliminer le Gardien du Temps, qui fait figure de tyran.À l'heure actuelle,ne possède pas de date de sortie précise mais doit arriver au cours de l'année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.