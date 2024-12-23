Borderlands 4 : Une fonctionnalité aimée par les joueurs sera de la partie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 décembre 2024 à 14h10
Borderlands 4 disposera bel et bien d'une des fonctionnalités les plus appréciées par la communauté, et ce, dès son lancement.
Borderlands 4 : Une fonctionnalité aimée par les joueurs sera de la partie
Présenté lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2024, et ayant fait une apparition durant la cérémonie des Game Awards de cette année, Borderlands 4 figure, sans conteste, parmi les jeux les plus attendus de 2025. D'ailleurs, des informations à propos de ce nouvel opus arrivent régulièrement. Dernièrement, nous avons appris qu'une fonctionnalité très appréciée sera disponible sur Borderlands 4, dès sa sortie.

Borderlands 4 proposera du cross-play, dès son lancement

Comme reporté par Gamingbolt, les journalistes de Famitsu ont, récemment, pu s'entretenir avec Randy Pitchford, le patron de Gearbox Entertainment, à propos de Borderlands 4. Au cours de l'entretien, Randy Pitchford a annoncé que le cross-play sera disponible sur Borderlands 4, et ce, dès son lancement. Cela signifie, donc, que les joueurs et les joueuses étant sur PS5 ou bien Xbox Series pourront découvrir l'aventure aux côtés de personnes évoluant sur PC, et inversement. Une nouvelle qui ravira à coup sûr la communauté.
À ce sujet, rappelons que Borderlands 4 proposera du multijoueur local (deux personnes en écran partagé) et en ligne (jusqu'à 4 joueurs), selon les informations dévoilées dans un article sur PlayStation Blog. Ce nouvel opus nous invitera à nous rendre sur une nouvelle planète, à savoir Kairos. Les joueurs et les joueuses, qui pourront choisir un chasseur parmi les 4 options, devront éliminer le Gardien du Temps, qui fait figure de tyran. 

Miniature vidéo

À l'heure actuelle, Borderlands 4 ne possède pas de date de sortie précise mais doit arriver au cours de l'année 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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