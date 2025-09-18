Borderlands 4 : Un système de progression limité qui ne passe pas auprès des fans

Une semaine après sa sortie, Borderlands 4 suscite déjà des débats passionnés parmi sa communauté. Si les critiques professionnelles saluent en grande partie le retour de la franchise culte du looter-shooter, de nombreux joueurs expriment leur frustration face à un système de progression jugé trop restrictif lorsque l'on souhaite recommencer avec un nouveau Chasseur de l'Arche.
Un système de progression qui déçoit
Dans Borderlands 4
, les joueurs peuvent faire grimper instantanément un nouveau personnage au niveau 30 après avoir terminé la campagne une première fois
. Une option qui paraît séduisante sur le papier mais qui cache plusieurs inconvénients. En effet, la progression acquise avec un premier Chasseur de l'Arche ne se transfère pas aux autres
. Résultat : chaque nouveau départ oblige à affronter des contraintes qui paraissent injustes aux yeux de la communauté.
Parmi les points les plus critiqués figurent la carte du monde à nouveau recouverte par le brouillard de guerre
, l'absence d'équipement adapté au niveau atteint, ainsi que le manque de continuité dans les améliorations du stockage. Le sujet le plus sensible reste toutefois lié aux spécialisations
, exclusivement propres à chaque personnage, là où certains joueurs s'attendaient à ce qu'elles soient partagées sur l'ensemble du compte.
Des personnages variés mais peu exploités
Pourtant, Gearbox a proposé une distribution de personnages pensée pour répondre à différents styles de jeu. Amon, le Forgeknight, privilégie le combat rapproché, tandis que Vex s'illustre dans un rôle de soutien à distance, commandant ses unités avec précision. Harlowe incarne un gameplay nerveux basé sur la mobilité et les assauts rapides, tandis que Rafa combine l'installation de tourelles et une approche agressive au corps-à-corps.
Avec ces quatre profils distincts et leurs arbres de compétences propres, Borderlands 4
offre en théorie une belle diversité. Mais en pratique, de nombreux joueurs hésitent à expérimenter de nouveaux personnages, freinés par le sentiment de repartir à zéro et de perdre tout ce qu'ils avaient construit avec leur premier Chasseur de l'Arche.
La communauté attend des ajustements
Face aux critiques, certains fans ont déjà partagé des propositions pour rendre le multi-personnage plus fluide. Parmi elles, la possibilité de conserver la carte et les points de téléportation déjà débloqués, de mutualiser les spécialisations entre héros ou encore de rendre permanentes les améliorations de stockage
.
Reste à voir si Gearbox écoutera la communauté et apportera ces ajustements lors des prochains correctifs. Avec un lancement mondial étalé du 11 au 12 septembre 2025 sur PC, Xbox Series X|S et PS5, et une arrivée prévue sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre, Borderlands 4 dispose encore d'une marge de manœuvre pour convaincre durablement son public.
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