Borderlands 4 : Tous les Twitch Drops à ne pas manquer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 septembre 2025 à 15h59
Nous vous expliquons comment récupérer les Twitch Drops de Borderlands 4 pour obtenir assez facilement quelques récompenses exclusives.
Borderlands 4 : Tous les Twitch Drops à ne pas manquer
Borderlands 4 est maintenant disponible sur PC et consoles, permettant à tous les dans de la franchise, et bien plus encore, de découvrir ce quatrième jeu et la planète Kairos. Pour faire parler du jeu et le mettre en avant, notamment sur Twitch, Gearbox passe par la case désormais très habituelle des Twitch Drops. Nous vous expliquons ainsi ce que vous pouvez récupérer gratuitement et facilement, et comment le faire. 

Comment obtenir les Twitch Drops de Borderlands 4 ?

La procédure à suivre pour pouvoir participer aux Twitch Drops de Borderlands 4 est assez simple et fonctionne comme tous les autres événements du genre. Pour que cela soit clair et que vous ne perdiez pas de temps, nous vous listons ci-dessous les quelques étapes à suivre :
  • Rendez-vous sur le site Shift de Gearbox.
  • Liez votre compte Twitch à votre compte Shift s'ils ne le sont pas encore.
  • Vérifiez ensuite que votre compte Steam soit bien lié à votre compte Twitch (sur cette page). 
  • Vous allez ensuite pouvoir les récupérer en jeu.
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Les récompenses du Twitch Drops de Borderlands 4

Concernant les premières récompenses de Borderlands 4, voici ce que vous allez pouvoir gagner, et le nombre d'heures qu'il faut regarder pour les obtenir :
  • Regarder un total de 20 minutes → Skin Twitch ECHO-4 Drone
  • Regarder un total de 2h → Forsaken Chaos Gun
  • Regarder un total de 2h → Midnight Defiance Gun
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Tous ces éléments peuvent être récupérés gratuitement, donc, jusqu'au 30 septembre pour les deux derniers, et le 27 septembre pour le premier. Cela vous laisse le temps de regarder un créateur de contenu sur Twitch, en train de jouer à Borderlands 4. Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops. Une fois la récompense obtenue, il suffit d'aller la réclamer sur la page pour la voir apparaître en jeu. Vous la recevrez automatiquement via la messagerie in-game.

Pour encore plus de récompenses, n'hésitez pas à utiliser les codes Shift, pour obtenir, entre autres, des clés dorées.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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