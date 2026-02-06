Borderlands 4 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 février 2026 à 15h47
Le Steam Deck, qui est un vrai succès, est souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Borderlands 4 ? Nous vous donnons la réponse.
Borderlands 4 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?
Disponible sur diverses plateformes de jeu, Borderlands 4, qui est développé par Gearbox Software et édité par 2K games, est catégorisé comme un looter-shooter. Comme à l'accoutumée, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent naturellement diverses questions à propos des possibilités du titre. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandent si Borderlands 4 est compatible et/ou jouable sur Steam Deck.

Est-il possible de jouer à Borderlands 4 sur Steam Deck ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce à une publication sur le compte Twitter/X de la franchise et des informations disponibles sur la page Steam du soft, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et le dernier opus Borderlands : oui, Borderlands 4 est bel et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck


Sur la page Steam du looter-shooter de Gearbox Software, nous pouvons, effectivement, voir la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck », qui figure dans un encart sur la droite. À cet endroit, il est notamment précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Borderlands 4 est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».

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Ainsi, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck, de Valve, pour jouer à la dernière entrée de la fameuse franchise de Gearbox Software, à savoir Borderlands 4. Cette information devrait ravir les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir parcourir leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

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Rappelons, pour conclure, que Borderlands 4 est à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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