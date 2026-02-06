Borderlands 4 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

Le Steam Deck, qui est un vrai succès, est souvent utilisé par la communauté mais peut-il faire tourner, comme il se doit, Borderlands 4 ? Nous vous donnons la réponse.

Est-il possible de jouer à Borderlands 4 sur Steam Deck ?

Borderlands 4 is officially 𝗦𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗗𝗘𝗖𝗞 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗜𝗘𝗗 ✅



Go forth and Break Free: https://t.co/nSrqAIFgtj pic.twitter.com/ujXpc8No35 — Borderlands (@Borderlands) February 4, 2026

PC (Steam) : Édition Standard → 24,99 € au lieu de 70 €, soit 64 % de réduction. Édition Deluxe → 35,99 € au lieu de 100 €, soit 64 % de réduction. Édition Super Deluxe → 46,99 € au lieu de 130 €, soit 64 % de réduction.

(Steam) : Xbox Édition Standard → 37,99 € au lieu de 80 €, soit 53 % de réduction. Édition Deluxe → 50,69 € au lieu de 100 €, soit 49 % de réduction. Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Disponible sur diverses plateformes de jeu,, qui est développé par Gearbox Software et édité par 2K games, est catégorisé comme un looter-shooter. Comme à l'accoutumée, plusieurs personnes au sein de la communauté se posent naturellement diverses questions à propos des possibilités du titre. Ainsi, certains joueurs et joueuses se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. Grâce à une publication sur le compte Twitter/X de la franchise et des informations disponibles sur la page Steam du soft, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et le dernier opus Borderlands :Sur la page Steam du looter-shooter de Gearbox Software, nous pouvons, effectivement, voir la mention « Compatible » sous « Compatibilité avec Steam Deck », qui figure dans un encart sur la droite. À cet endroit, il est notamment précisé ceci : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Borderlands 4 est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ».Ainsi, et comme vous l'aurez compris,. Cette information devrait ravir les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir parcourir leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :