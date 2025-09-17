Borderlands 4 settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances et FPS ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 septembre 2025 à 11h54
De nombreux joueurs cherchent à optimiser leurs performances et le gameplay sur Borderlands 4. Nous vous donnons donc quelques conseils à appliquer sur les paramètres du FPS, sur PC et console.
Borderlands 4 settings : Quels réglages faire pour optimiser les performances et FPS ?
Borderlands 4 est un FPS looter shooter qui demande de combattre de nombreux ennemis, dans un rythme parfois effréné. Même s'il n'y a pas de PvP et de compétitivité, mieux vaut être performant pour venir à bout de ces menaces et éviter de se faire tuer. Pour cela, avoir de bonnes performances est primordial, pour éviter d'avoir une chute de FPS en plein combat et rater une ou deux balles qui pourraient être décisives. Que ce soit au niveau du gameplay pur ou des visuels, certaines modifications peuvent avoir un réel impact en partie pour améliorer vos performances. Nous vous donnons donc quelques conseils et explications sur les paramètres qu'il faut modifier sur Borderlands 4 pour avoir une meilleure performance en jeu.

Borderlands 4, les meilleurs settings et paramètres


Bien évidemment, comme toujours, certains changements diffèrent selon le ressenti, mais aussi votre machine. Si vous êtes doté d'un ordinateur assez récent et puissant, vous aurez moins de changements à faire qu'une personne ayant un ordinateur datant de plusieurs années.

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Rendez-vous dans les paramètres de Borderlands 4, donc, et allez dans l'onglet « Graphismes ». Là, vous allez pouvoir régler différentes choses plus ou moins importantes. Si vous ne savez pas quels settings choisir, voici les paramètres à appliquer, dans l'idéal, pour améliorer les performances et augmenter légèrement ses FPS sur Borderlands 4

Basiques

  • Mode d'affichage → Plein écran
  • Résolution → (native, souvent 1920x1080)
  • Affichage de statistiques → Sans
  • Limite de fréquence d'images → Avec
  • Nombre d'images par seconde personnalisé → En fonction des capacités de votre moniteur
  • Synchro verticale → Sans
  • Champ de vision → 100
  • Champ de vision en véhicule → 90
Passez ensuite dans la catégorie « Avancé » : 
  • Configuration graphique → Moyen (faites en fonction de vos PC)
  • Auto-détection de la configuration graphique → Auto-détecter
  • Anticrénelage → Activé

Échelle de résolution

  • Méthode de mise à l'échelle → TSR
  • Qualité de mise à l'échelle → Résolution totale
  • Qualité de mise à l'échelle spatiale → Désactivé
  • Qualité de la capture des scènes → Élevé
  • Génération d'images → Sans
  • Latence basse NVIDIA Reflex → Avec

Environnement 

  • Distance de chargement des détails → Moyen
  • Qualité géométrique → Moyen
  • Qualité des textures → Moyen
  • Vitesse de streaming des textures → Moyen
  • Qualité du filtre anisotropique → x4
  • Densité du feuillage → Moyen
  • Brouillard volumétrique → Faible
  • Nuages volumétriques → Faible
  • Qualité des ombres → Faible
  • Qualité des ombres directionnelles → Faible
  • Ombres des nuages volumétriques → Désactivé
  • Qualité des lumières → Moyen
  • Qualité des reflets → Moyen
  • Qualité du shading → Moyen

Post-traitement

  • Qualité du post-traitement → Moyen
  • Intensité du flou cinétique → 0,0
  • Qualité du flou cinétique → Désactivé
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Avec ces paramètres, vous devriez gagner quelques FPS. N'hésitez pas à faire quelques modifications si le rendu n'est pas assez joli pour vous. Mais vous devriez perdre en performances. En sachant que l'optimisation à la sortie n'est pas incroyable, passer sur des paramètres plus faible le temps que des mises à jour arrivent peut être la solution. Pour obtenir des récompenses en jeu, n'oubliez pas les codes Shift de Borderlands 4.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Gam4r (invité) Le 17/09/2025 à 12:28

Merci pour ces précisions !