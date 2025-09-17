Borderlands 4 : Retour de cuite, comment terminer cette mission ?

Si la plupart des missions de Borderlands 4 sont plutôt faciles, d'autres se plus longues, voire compliquées. Cela peut être le cas de Retour de cuite, et nous vous expliquons comment la réussir et satisfaire le vieux Shammy.
Dans Borderlands 4, les missions secondaires permettent de découvrir une autre facette du jeu, d'explorer des endroits potentiellement cachés, et d'effectuer des actions originales. C'est le cas ici avec Retour de cuite qui demande aux joueurs de récupérer différents ingrédients pour créer une boisson pour le moins... originale. Ainsi, si vous êtes bloqué, ou souhaitez avoir de l'aide, voici un tuto complet pour la mission Retour de cuite de Borderlands 4.
Pour débloquer cette quête assez loufoque, il suffit de se rendre auprès d'Iris, située au sud-ouest du coin de Pêche, juste à côté du distributeur de Zane. Lorsque vous lui aurez parlé, direction le vieux Shammy à l'est, qui se lancera alors dans une folle histoire.
Trouver les fruits pour la recette Retour de cuite Borderlands 4
La première étape consistera, entre autres, à trouver quatre fruits sur des falaises en hauteur. Si cela peut paraître compliqué, pas de panique, l'affaire est assez simple. Suivez le point d'objectif pour vous retrouver sur les falaises, et tuez les quelques volatiles qui s'y trouvent. Les fruits, présents en hauteur, s'obtiennent à l'aide du grappin, tout simplement.
Pour ne pas perdre de temps, sachez que vous trouverez deux fruits à chaque emplacement. Utilisez le double saut pour vous y rendre.
Il faut ensuite ramener les fruits à Shammy, qui vous demandera d'en placer un dans une cuve, mais aussi de l'exploser. Comment faire ? Simplement en lui sautant dessus puis en lançant une charge (appuyez deux fois sur la touche de saut, puis sur la touche CTRL sur PC, Joystick gauche sur manette).
Direction le geyser
Maintenant, il faut récupérer un fragment de geyser. Rendez-vous au point donné et effectuez la même manipulation (double saut plus charge) sur le geyser, pour qu'il explose. Tuez les ennemis et ramassez un fragment de geyser rouge, toujours avec le grappin. Lorsque c'est le cas, retournez voir Shammy, mais attention à ne pas utiliser de véhicule, pour ne pas le perdre.
Suivez encore une fois ses instructions.
Récupérez des glandes d'étripeurs
Encore une escapade qui vous demande de tuer des étripeurs pour obtenir leurs glandes. Il en faudra 9, mais rassurez-vous, la tâche est plutôt aisée. Ramenez-les ensuite à Shammy pour finir la biture.
Finir en beauté
Votre mission n'est pas encore finie. Shammy vous réserve encore une surprise, mélanger votre production avec l'alcool des déconnectés festifs qui se trouvent à proximité. Attention néanmoins ils vous attaqueront dans la foulée, soyez donc prêt à combattre.
Une fois qu'ils seront tous éliminés, la quête Retour de cuite sera enfin terminée dans Borderlands 4. Vous obtiendrez de l'argent, de l'XP, un pistolet bleu ou violet, un skin d'arme et une couleur de véhicule, rien que ça. N'hésitez pas à consulter nos autres guides Borderlands 4.
commentaire (1)
Merci pour cette aide.