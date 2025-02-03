Borderlands 4 promet des « milliards » d'éléments très appréciés par la communauté

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 février 2025 à 15h09
Anthony Nicholson, producteur chez Gearbox, a révélé que les équipes de Borderlands 4 avaient imaginé des milliards d'options de personnalisation pour ce nouveau jeu.
Borderlands 4 promet des « milliards » d'éléments très appréciés par la communauté
Quel que soit le sujet de conversation, évoquer le milliard est souvent perçu comme quelque chose de complètement insensé ou d'irréalisable. Pourtant, ce chiffre improbable est bien rattaché à Borderlands 4, et il est même question de milliards au pluriel. Pour le plus grand bonheur des joueurs de la première heure, le quatrième opus de la plus déjantée des sagas intergalactiques contiendrait plusieurs milliards d'armes en tous genres

« Toujours plus d'armes, de fabricants, d'armes légendaires et d'opportunités de personnalisation » de prévus pour Borderlands 4

Lors d'une récente interview donnée au média américain GamesRadar, Anthony Nicholson a été interrogé sur plusieurs éléments de Borderlands 4, comme son humour, ses possibilités de gameplay et son contenu. L'un des points qui a le plus retenu l'attention de la communauté est la quantité d'armes récupérables dans le jeu. Depuis les débuts de la franchise, Borderlands propose un système d'obtention d'armes insolite. Chaque coffre ouvert ou chaque ennemi tué est l'occasion de récupérer plusieurs éléments d'équipement à la fois ayant des raretés et des caractéristiques différentes.

Or, Anthony Nicholson a confié que les équipes de développement avaient imaginé une pléthore d'armes à feu, d'objets légendaires et de fabricants. D'ailleurs, il révèle que les joueurs peuvent d'ores et déjà s'attendre à des « milliards d'armes et d'accessoires », donnant lieu à des possibilités de personnalisation presque infinies. Face à de telles révélations, les habitués de la franchise peuvent avoir le tournis, et ce dès les premières heures de jeu. 


Cependant, la collection d'armes proposée a beau être conséquente, la rareté de ces objets est un autre point que la communauté surveille de près. Sur ce point, le producteur est resté assez évasif. Il a simplement indiqué que le studio souhaitait « créer des moments passionnants lorsqu'une arme ou un objet rare, ou quelque chose de tout à fait inattendu, tombe ».

Faut-il s'attendre à une baisse drastique des chances d'apparition des objets légendaires ? Nous aurons la réponse courant 2025 car rappelons que Borderlands 4 doit sortir cette année sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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