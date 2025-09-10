Borderlands 4 : Pourquoi Hyperion disparaît des armes du jeu ?



le 10 septembre 2025 à 15h40 Publié par Florian Lelong le 10 septembre 2025 à 15h40

Dans Borderlands 4, un détail majeur n'a pas échappé aux fans : les armes Hyperion, autrefois incontournables, sont désormais quasi absentes. Ce choix de Gearbox n'est pas un oubli, mais une décision mûrement réfléchie, motivée à la fois par des raisons de gameplay et de cohérence narrative.