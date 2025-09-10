Borderlands 4 : Pourquoi Hyperion disparaît des armes du jeu ?

Dans Borderlands 4, un détail majeur n'a pas échappé aux fans : les armes Hyperion, autrefois incontournables, sont désormais quasi absentes. Ce choix de Gearbox n'est pas un oubli, mais une décision mûrement réfléchie, motivée à la fois par des raisons de gameplay et de cohérence narrative.
Un gameplay qui ne collait plus à l'esprit Borderlands
Dans une interview accordée à Restart
, Grant Kao
, directeur associé créatif, est revenu sur ce choix. Il explique que la mécanique propre aux armes Hyperion ne convenait plus à la dynamique de Borderlands 4
.
Le comportement associé à Hyperion, c'était de commencer très imprécis, puis de devenir extrêmement précis en maintenant la gâchette. Mais il fallait vider au moins la moitié du chargeur pour atteindre ce niveau de précision.
Si cette mécanique apportait une singularité, elle s'avérait frustrante dans la pratique. Dans un jeu où le rythme nerveux et le plaisir immédiat des combats priment, Gearbox a jugé que ce système n'offrait pas une expérience suffisamment satisfaisante.
Un choix logique pour l'univers et son histoire
Au-delà du gameplay, la disparition d'Hyperion s'inscrit dans la logique de l'univers de Borderlands
. La société n'était pas qu'un fabricant d'armes, elle incarnait aussi une force antagoniste majeure à travers son PDG emblématique, Beau Jack
. Depuis la chute de ce dernier, il ne paraissait pas cohérent qu'Hyperion conserve son statut de leader.
Gearbox a donc choisi de laisser la place à d'autres fabricants. Parmi eux, Maliwan confirme sa présence tandis que l'Ordre gagne une importance particulière dans l'intrigue de ce nouvel opus.
Une nouvelle ère pour Borderlands
Ce choix symbolise l'envie de Gearbox de renouveler sa saga tout en respectant sa chronologie. Borderlands 4
sortira le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, tandis qu'une version Nintendo Switch 2 est attendue le 3 octobre.
Les précommandes sont déjà ouvertes et donnent accès à plusieurs bonus exclusifs, de quoi préparer les Chasseurs de l'Arche à plonger dans cette nouvelle aventure sans Hyperion, mais avec un arsenal repensé.
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