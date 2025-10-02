Borderlands 4 : MàJ du 2 octobre 2025, les détails et le patch notes

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 octobre 2025 à 18h38
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour déployée le 2 octobre 2025 sur Borderlands 4.
Borderlands 4 : MàJ du 2 octobre 2025, les détails et le patch notes
En ce jeudi 2 octobre 2025, Borderlands 4 s'offre une toute nouvelle mise à jour. Comme vous pourrez le constater, ce patch n'apporte pas de nouveautés sur le titre de Gearbox Software mais apporte de multiples changements/ajustements, notamment pour les personnages jouables.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 2 octobre 2025 de Borderlands 4.

Patch notes de la mise à jour du 2 octobre 2025 de Borderlands 4

Changement supplémentaire

  • Ajout d'un nettoyage automatique des shaders obsolètes de Borderlands 4 lors des mises à jour de version, afin d'éviter une dégradation des performances sur certains PC.

Ajustements pour les personnages

Harlowe

  • Compétence d'action – Zero-Point
    • Les dégâts de « Stasis Slam » ont été augmentés de 30 %.
    • Les dégâts contre les ennemis immunisés au stase (« Stasis Immune Damage ») ont été augmentés de 14,7 %.

Rafa

  • Compétence d'action – APOPHIS Lance
    • Les dégâts ont été augmentés de 10 %.
  • Capstones – People Person
    • « Project: Raiju » inflige désormais 12 % de dégâts par seconde, au lieu de 10 %.
    • Les dégâts de « Project: Basilisk » ont été augmentés de 15 %.
    • Les dégâts de danger de « Project: Basilisk » ont été augmentés de 25 %.
    • Les dégâts de « Project: Gorgon » ont été augmentés de 17 %.
  • Passives – People Person
    • « El Catrín » : les dégâts de coup critique sont passés de 7 % à 8 % par point.
    • Le bonus de dégâts Shock est passé de 7 % à 8 % par point.
    • « Per My Last » : la chance d'infliger des dégâts doublés est passée de 5 % à 6 % par point.
  • Compétence d'action – Arc-Knives
    • Les dégâts d'attaque au corps à corps ont été augmentés de 12 %.
    • Les dégâts de Dash ont été augmentés de 5 %.
  • Passives – This Year's Gimmick
    • « Handshake Deal » : les dégâts au corps à corps passent de 7 % à 9 % par point.
    • « To the Last » : les dégâts de compétence passent de 6 % à 8 % par point.
    • « El Paragus » : Les dégâts de zone (Splash Damage) passent de 7 % à 9 % par point.
    • « Liquidation » : les dégâts ont été augmentés de 50 %.
    • « Collaborative Ignition » : le bonus de dégâts passe de 6 % à 8 % par point.
    • « Sinergia » : la durée passe de 12 à 14 secondes. Les dégâts au corps à corps augmentent de 3 % à 4 % par point.
    • « Empuje » : la durée de l'Action Skill passe de 6 % à 7 % par point.

Vex

  • Compétence d'action - Incarnate
    • Les dégâts de « Phase Explosion » augmentent de 16,6 %.
    • Les dégâts de « Eldritch Blast » augmentent de 9,5 %.
    • Augments – Vexcalation
    • Les dégâts de « Energy Vampire » augmentent de 25 %.
  • Capstones – Vexcalation
    • « Heartpiercer » : dégâts augmentés de 22 %.
    • « Desecration Hazard » : dégâts augmentés de 50 %.
    • « Desecration Airborne Burst » : dégâts augmentés de 48 %.
    • « Geistwave » : dégâts augmentés de 41 %.
  • Passives – Vexcalation
    • « Radiant Attunement » inflige désormais 7 % de dégâts Splash, contre 6 % auparavant, par point.
    • Les dégâts de « Dreadlight Hazard » augmentent de 100 %.
    • « Ars Arcana » augmente désormais les dégâts de compétence de 9 % au lieu de 8 % par point.
  • Compétence d'action – Phase Phamiliar
    • Les PV de « Trouble » augmentent de 10 %.
    • Les dégâts de « Trouble » augmentent de 21,9 %.
  • Augments – Here Comes Trouble
    • « Violent Outburst » : dégâts augmentés de 12,5 %.
    • « Vorpal Fang » : dégâts augmentés de 34 %.
  • Capstones – Here Comes Trouble
    • « Trouble Bubble » : dégâts augmentés de 33 %.
  • Passives – Here Comes Trouble
    • « Blood is Magic » augmente désormais les dégâts des compétences de 8 %, contre 7 % auparavant, par point.
    • « Claw and Bang » augmente désormais les dégâts de mêlée de 8 %, contre 6 % auparavant, par point.
  • Passives – The Fourth Seal
    • « Fell Inscriptions » : dégâts de mêlée augmentés à 7 %, contre 6 %, par point.
    • « Recurrence » augmente désormais les dégâts de mêlée de 0,2 % par cumul, contre 0,16 % auparavant.
    • « Haruspex Phase Dagger » : dégâts augmentés de 11,7 %.

Amon

  • Compétence d'action – Scourge
    • « Scourge » voit sa Maximum Vengeance augmentée de 50 %, ce qui lui permet d'absorber plus de dégâts et d'infliger plus de dégâts avec « Forgewhip » lorsqu'il est consommé.
    • « Forgewhip » : dégâts augmentés de 27 %.
  • Augments – Vengeance
    • « Blastchill » : dégâts augmentés de 45 %.
    • « Molten Rebuke » : dégâts augmentés de 86 %.
    • « Eternal Winter Massive Forgewave » : dégâts augmentés de 100 %.
    • « Stormlance » : dégâts augmentés de 52 %.
    • « Stormlance Detonation » : dégâts augmentés de 10 %.
  • Capstones – Vengeance
    • « Glacial Rapture » : temps de recharge réduit à 60 secondes (contre 70).
    • « Glacial Rapture Forgewhip Damage » : dégâts augmentés de 16 %.
    • « Glacial Rapture Fissure Damage » : dégâts augmentés de 41 %.
    • « Wrathfall » : dégâts augmentés de 46 %.
  • Passives – Vengeance
    • « Scorched Kairos » augmente les dégâts d'Ordnance de 6 %, contre 5 %, par point.
    • « Battleborn » augmente les dégâts d'arme de 4 %, contre 3 %, par point.
    • « Scar Tissue » augmente les PV max et la guérison des Rep Kits de 9 %, contre 8 %, par point.
    • « Eternal » augmente la durée des compétences de 5 %, contre 4 %, par point.
    • « Worldbreaker » : dégâts augmentés de 50 %.
    • « Winter's Kiss » augmente les dégâts infligés de 10 %, contre 8 %, par point.
    • « Strike The Anvil » inflige désormais 15 % des dégâts infligés, contre 12 %, par point.
  • Compétence d'action – Crucible
    • « Forgeaxe » : dégâts augmentés de 12 %.
    • « Double-Edge's Twinned Forge Axe » : dégâts augmentés de 10 %.
  • Augments – Cybernetics
    • « Axe and Stones » : la restauration du cooldown de compétence passe de 33 % à 40 %.
    • La restauration de l'Ordnance passe également à 40 %, contre 33 %.
    • « Endless War » : les dégâts d'armes subis passent à 20 % par pile de Prime, contre 15 %.
    • « Hour of the Hammer » : dégâts de « Forgehammer » augmentés de 14 %.
    • « Blade Tempest » :
      • Dégâts de « Forgesword » augmentés de 13 %.
      • Dégâts de détonation de « Forgesword » augmentés de 4 %.
  • Capstones – Cybernetics
    • « Snowmaul » : dégâts augmentés de 38 %.
    • « Storm Surge » :
      • Dégâts d'impact augmentés de 10 %.
      • Dégâts de Forgestorm augmentés de 60 %.
    • « Conflangarang » : dégâts de la traînée de feu augmentés de 100 %.
  • Passives – Cybernetics
    • « Gathering Storm » augmente les dégâts élémentaires de 3 % par stack, contre 2 % auparavant.
    • « Executioner » : dégâts critiques augmentés à 4 %, contre 3 %, par point.
    • « Destruction Engine » :
      • Dégâts des compétences Forge augmentés de 6 %, contre 5 %.
      • Dégâts de détonation augmentés de 8 %, contre 6 %.
    • « Tempered Pyre » : dégâts de Forge Axe augmentés de 19 %.
    • « Tempered Ice » : dégâts de Forge Hammer augmentés de 18 %.
    • « Masterwork » :
      • Dégâts du Forgedrone augmentés à 10 %, contre 7 %.
      • Durée du Forgedrone augmentée à 8 %, contre 5 %.
    • « Tempered Lightning » : dégâts de Forge Sword augmentés de 13 %.
    • « Lightning Rod » : le Bolt élémentaire inflige désormais 40 % des dégâts infligés, contre 30 % auparavant.
    • « Escalation » : la vitesse d'attaque et de déplacement du Forgedrone augmente de 5 %, contre 3 %, par point.
    • « Honed Point » : chance de coup critique du Forgedrone augmentée à 5 %, contre 4 % par point.
    • « Heat Exchange » : les dégâts Cryo et Incendiary augmentent à 8 %, contre 7 % par point.
  • Compétence d'action – Onslaughter
    • Régénération de bouclier d'Onslaughter augmentée à 15 % par seconde (contre 10 %).
    • « Onslaughter Rocket Punch » : dégâts augmentés de 78 %.
    • « Molten Slam » : cooldown réduit à 60 secondes (contre 80), dégâts augmentés de 50 %.
  • Augments – Calamity
    • « Fellfrost » : dégâts augmentés de 71 %
    • « Fulminating Fist » : dégâts augmentés de 69 %.
  • Capstones – Calamity
    • « Hoarcleave » : cooldown réduit à 55 secondes (contre 65), dégâts augmentés de 11 %, dégâts de détonation augmentés de 18 %.
    • « Molten Roil » : cooldown réduit à 70 secondes (contre 80).
    • « Stormcutter » : cooldown réduit à 65 secondes (contre 75), dégâts augmentés de 65 %.
  • Passives – Calamity
    • « Heavy Plate » augmente la capacité max du bouclier de 7 %, contre 6 % par point.
    • « Wield The Storm » augmente les dégâts et la durée des effets de statut de 7 %, contre 6 %.
    • « Tritanium Knuckles » :
      • Dégâts de mêlée augmentés à 8 %, contre 7 %.
      • Dégâts de compétence augmentés à 4 %, contre 3 %.
    • « Harbinger » augmente désormais les dégâts de mêlée de 2 % par stack, contre 1 % auparavant.
    • « Mortal Flare » : dégâts augmentés de 22 %.
    • « Judgment » : augmente les dégâts de mêlée de 10 %, contre 8 % par point.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

Avatar Clémence
Clémence Le 07/10/2025 à 09:04

Petite erreur, effectivement. Merci, c'est corrigé :)

Avatar
meshyourserver (invité) Le 06/10/2025 à 21:54

On est en 2025, pas en 2024. Merci de corriger.