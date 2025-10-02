Borderlands 4 : MàJ du 2 octobre 2025, les détails et le patch notes

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
Patch notes de la mise à jour du 2 octobre 2025 de Borderlands 4
Changement supplémentaire
- Ajout d'un nettoyage automatique des shaders obsolètes de Borderlands 4 lors des mises à jour de version, afin d'éviter une dégradation des performances sur certains PC.
Ajustements pour les personnages
Harlowe
- Compétence d'action – Zero-Point
- Les dégâts de « Stasis Slam » ont été augmentés de 30 %.
- Les dégâts contre les ennemis immunisés au stase (« Stasis Immune Damage ») ont été augmentés de 14,7 %.
Rafa
- Compétence d'action – APOPHIS Lance
- Les dégâts ont été augmentés de 10 %.
- Capstones – People Person
- « Project: Raiju » inflige désormais 12 % de dégâts par seconde, au lieu de 10 %.
- Les dégâts de « Project: Basilisk » ont été augmentés de 15 %.
- Les dégâts de danger de « Project: Basilisk » ont été augmentés de 25 %.
- Les dégâts de « Project: Gorgon » ont été augmentés de 17 %.
- Passives – People Person
- « El Catrín » : les dégâts de coup critique sont passés de 7 % à 8 % par point.
- Le bonus de dégâts Shock est passé de 7 % à 8 % par point.
- « Per My Last » : la chance d'infliger des dégâts doublés est passée de 5 % à 6 % par point.
- Compétence d'action – Arc-Knives
- Les dégâts d'attaque au corps à corps ont été augmentés de 12 %.
- Les dégâts de Dash ont été augmentés de 5 %.
- Passives – This Year's Gimmick
- « Handshake Deal » : les dégâts au corps à corps passent de 7 % à 9 % par point.
- « To the Last » : les dégâts de compétence passent de 6 % à 8 % par point.
- « El Paragus » : Les dégâts de zone (Splash Damage) passent de 7 % à 9 % par point.
- « Liquidation » : les dégâts ont été augmentés de 50 %.
- « Collaborative Ignition » : le bonus de dégâts passe de 6 % à 8 % par point.
- « Sinergia » : la durée passe de 12 à 14 secondes. Les dégâts au corps à corps augmentent de 3 % à 4 % par point.
- « Empuje » : la durée de l'Action Skill passe de 6 % à 7 % par point.
Vex
- Compétence d'action - Incarnate
- Les dégâts de « Phase Explosion » augmentent de 16,6 %.
- Les dégâts de « Eldritch Blast » augmentent de 9,5 %.
- Augments – Vexcalation
- Les dégâts de « Energy Vampire » augmentent de 25 %.
- Capstones – Vexcalation
- « Heartpiercer » : dégâts augmentés de 22 %.
- « Desecration Hazard » : dégâts augmentés de 50 %.
- « Desecration Airborne Burst » : dégâts augmentés de 48 %.
- « Geistwave » : dégâts augmentés de 41 %.
- Passives – Vexcalation
- « Radiant Attunement » inflige désormais 7 % de dégâts Splash, contre 6 % auparavant, par point.
- Les dégâts de « Dreadlight Hazard » augmentent de 100 %.
- « Ars Arcana » augmente désormais les dégâts de compétence de 9 % au lieu de 8 % par point.
- Compétence d'action – Phase Phamiliar
- Les PV de « Trouble » augmentent de 10 %.
- Les dégâts de « Trouble » augmentent de 21,9 %.
- Augments – Here Comes Trouble
- « Violent Outburst » : dégâts augmentés de 12,5 %.
- « Vorpal Fang » : dégâts augmentés de 34 %.
- Capstones – Here Comes Trouble
- « Trouble Bubble » : dégâts augmentés de 33 %.
- Passives – Here Comes Trouble
- « Blood is Magic » augmente désormais les dégâts des compétences de 8 %, contre 7 % auparavant, par point.
- « Claw and Bang » augmente désormais les dégâts de mêlée de 8 %, contre 6 % auparavant, par point.
- Passives – The Fourth Seal
- « Fell Inscriptions » : dégâts de mêlée augmentés à 7 %, contre 6 %, par point.
- « Recurrence » augmente désormais les dégâts de mêlée de 0,2 % par cumul, contre 0,16 % auparavant.
- « Haruspex Phase Dagger » : dégâts augmentés de 11,7 %.
Amon
- Compétence d'action – Scourge
- « Scourge » voit sa Maximum Vengeance augmentée de 50 %, ce qui lui permet d'absorber plus de dégâts et d'infliger plus de dégâts avec « Forgewhip » lorsqu'il est consommé.
- « Forgewhip » : dégâts augmentés de 27 %.
- Augments – Vengeance
- « Blastchill » : dégâts augmentés de 45 %.
- « Molten Rebuke » : dégâts augmentés de 86 %.
- « Eternal Winter Massive Forgewave » : dégâts augmentés de 100 %.
- « Stormlance » : dégâts augmentés de 52 %.
- « Stormlance Detonation » : dégâts augmentés de 10 %.
- Capstones – Vengeance
- « Glacial Rapture » : temps de recharge réduit à 60 secondes (contre 70).
- « Glacial Rapture Forgewhip Damage » : dégâts augmentés de 16 %.
- « Glacial Rapture Fissure Damage » : dégâts augmentés de 41 %.
- « Wrathfall » : dégâts augmentés de 46 %.
- Passives – Vengeance
- « Scorched Kairos » augmente les dégâts d'Ordnance de 6 %, contre 5 %, par point.
- « Battleborn » augmente les dégâts d'arme de 4 %, contre 3 %, par point.
- « Scar Tissue » augmente les PV max et la guérison des Rep Kits de 9 %, contre 8 %, par point.
- « Eternal » augmente la durée des compétences de 5 %, contre 4 %, par point.
- « Worldbreaker » : dégâts augmentés de 50 %.
- « Winter's Kiss » augmente les dégâts infligés de 10 %, contre 8 %, par point.
- « Strike The Anvil » inflige désormais 15 % des dégâts infligés, contre 12 %, par point.
- Compétence d'action – Crucible
- « Forgeaxe » : dégâts augmentés de 12 %.
- « Double-Edge's Twinned Forge Axe » : dégâts augmentés de 10 %.
- Augments – Cybernetics
- « Axe and Stones » : la restauration du cooldown de compétence passe de 33 % à 40 %.
- La restauration de l'Ordnance passe également à 40 %, contre 33 %.
- « Endless War » : les dégâts d'armes subis passent à 20 % par pile de Prime, contre 15 %.
- « Hour of the Hammer » : dégâts de « Forgehammer » augmentés de 14 %.
- « Blade Tempest » :
- Dégâts de « Forgesword » augmentés de 13 %.
- Dégâts de détonation de « Forgesword » augmentés de 4 %.
- Capstones – Cybernetics
- « Snowmaul » : dégâts augmentés de 38 %.
- « Storm Surge » :
- Dégâts d'impact augmentés de 10 %.
- Dégâts de Forgestorm augmentés de 60 %.
- « Conflangarang » : dégâts de la traînée de feu augmentés de 100 %.
- Passives – Cybernetics
- « Gathering Storm » augmente les dégâts élémentaires de 3 % par stack, contre 2 % auparavant.
- « Executioner » : dégâts critiques augmentés à 4 %, contre 3 %, par point.
- « Destruction Engine » :
- Dégâts des compétences Forge augmentés de 6 %, contre 5 %.
- Dégâts de détonation augmentés de 8 %, contre 6 %.
- « Tempered Pyre » : dégâts de Forge Axe augmentés de 19 %.
- « Tempered Ice » : dégâts de Forge Hammer augmentés de 18 %.
- « Masterwork » :
- Dégâts du Forgedrone augmentés à 10 %, contre 7 %.
- Durée du Forgedrone augmentée à 8 %, contre 5 %.
- « Tempered Lightning » : dégâts de Forge Sword augmentés de 13 %.
- « Lightning Rod » : le Bolt élémentaire inflige désormais 40 % des dégâts infligés, contre 30 % auparavant.
- « Escalation » : la vitesse d'attaque et de déplacement du Forgedrone augmente de 5 %, contre 3 %, par point.
- « Honed Point » : chance de coup critique du Forgedrone augmentée à 5 %, contre 4 % par point.
- « Heat Exchange » : les dégâts Cryo et Incendiary augmentent à 8 %, contre 7 % par point.
- Compétence d'action – Onslaughter
- Régénération de bouclier d'Onslaughter augmentée à 15 % par seconde (contre 10 %).
- « Onslaughter Rocket Punch » : dégâts augmentés de 78 %.
- « Molten Slam » : cooldown réduit à 60 secondes (contre 80), dégâts augmentés de 50 %.
- Augments – Calamity
- « Fellfrost » : dégâts augmentés de 71 %
- « Fulminating Fist » : dégâts augmentés de 69 %.
- Capstones – Calamity
- « Hoarcleave » : cooldown réduit à 55 secondes (contre 65), dégâts augmentés de 11 %, dégâts de détonation augmentés de 18 %.
- « Molten Roil » : cooldown réduit à 70 secondes (contre 80).
- « Stormcutter » : cooldown réduit à 65 secondes (contre 75), dégâts augmentés de 65 %.
- Passives – Calamity
- « Heavy Plate » augmente la capacité max du bouclier de 7 %, contre 6 % par point.
- « Wield The Storm » augmente les dégâts et la durée des effets de statut de 7 %, contre 6 %.
- « Tritanium Knuckles » :
- Dégâts de mêlée augmentés à 8 %, contre 7 %.
- Dégâts de compétence augmentés à 4 %, contre 3 %.
- « Harbinger » augmente désormais les dégâts de mêlée de 2 % par stack, contre 1 % auparavant.
- « Mortal Flare » : dégâts augmentés de 22 %.
- « Judgment » : augmente les dégâts de mêlée de 10 %, contre 8 % par point.
commentaires (2)
Petite erreur, effectivement. Merci, c'est corrigé :)
On est en 2025, pas en 2024. Merci de corriger.