Borderlands 4 loin de terroriser la communauté avec sa mise à jour d'Halloween

Tout comme le troisième opus de la franchise, Borderlands 4 a choisi de célébrer la fête la plus effrayante de l'année avec une mise à jour thématique. Mais celle-ci ne fait pas l'unanimité auprès des joueurs.
En octobre, de nombreux jeux proposent un événement ou une mise à jour mettant à l'honneur bonbons, citrouilles et monstres en tous genres. Borderlands 4
en fait partie et propose à l'ensemble de sa communauté une mise à jour gratuite thématique : l'Abomination de Kairos
. Disponible depuis le 23 octobre, elle teint le ciel de Kairos en orange et apporte quelques surprises qui ont autant déçu les joueurs qu'une mauvaise chasse aux bonbons.
Des armes et des skins pour déguiser vos héros et votre équipement dans Borderlands 4
L'abomination de Kairos déçoit d'autant plus qu'elle était très attendue par les joueurs. Dévoilé en avant-première lors de la PAX Australia, l'événement suggérait de nombreuses surprises thématiques. Cependant, les chasseurs de l'Arche ont découvert un ciel orangé, une pluie sanglante créée par les boss mondiaux et deux armes exclusives récupérables en battant ces monstres d'Halloween
: « Murmur » le fusil d'assaut Tediore légendaire et « Skully » la grenade de l'Ordre légendaire.
En rentrant le code SHIFT suivant (3S6BB-ZXT93-KRT3W-BT3T3-JW6TZ), les joueurs de Borderlands 4 peuvent également récupérer deux cadeaux saisonniers
. Grâce à eux, vous pouvez coiffer n'importe quel chasseur avec la tête « Calebasse protectrice » et offrir un nouveau look à l'arme de votre choix avec le skin d'arme « Malédiction sexy ».
Une récolte sanglante plus appréciée pour plonger les joueurs de Borderlands dans l'ambiance d'Halloween
Mais pour les vétérans, ces ajouts d'Halloween ne sont pas à la hauteur des attentes
. Plus étonnant encore : certains joueurs ont préféré relancer Borderlands 3 afin de profiter de son événement d'Halloween, « Récolte sanglante ». Sur Reddit, les commentaires à ce sujet se sont multipliés
, évoquant à la fois la qualité et la quantité de contenu thématique proposé pour la fête la plus effrayante de l'année.
Chez les joueurs de Borderlands, il y a donc deux ambiances pour ce 31 octobre 2025 : celle de la Récolte sanglante pour les nostalgiques et celle de l'Abomination de Kairos pour les amateurs de nouveautés. Mais quel côté allez-vous rejoindre ?
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