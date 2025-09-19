Borderlands 4 lance son premier correctif majeur, le patch notes

Borderlands 4 : SHiFT codes, clés dorées et skins gratuits (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes SHiFT disponibles pour Borderlands 4 afin de récupérer des clés dorées et des cosmétiques gratuitement.
Patch 18 septembre Borderlands 4
Liste des changements
Stabilité
- Correction de crashs liés aux états d'animation, à l'audio et aux vérifications de collision.
- Correction de divers crashs liés au GPU.
Gameplay & Progression
- Résolution d'un problème où le Centre de Récompenses pouvait cesser de fonctionner après avoir réclamé les récompenses du Pack Gloire Dorée.
- Correction d'un blocage de progression dans la mission « Parler à Zadra », où l'objectif pouvait échouer si les joueurs quittaient et relançaient le jeu en plein dialogue.
- Correction des avertissements « Ne possède pas le DLC » qui apparaissaient à tort sur des équipements ne nécessitant pas de DLC.
- Ce correctif arrivera sur consoles dans les prochains jours.
Butin & Objets
- Mise à jour des tables de butin afin que les armes du Pack Gloire Dorée n'apparaissent plus dans les coffres standards.
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