Borderlands 4 lance son premier correctif majeur, le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 septembre 2025 à 10h41
Une première mise à jour de taille est disponible pour les joueurs de Borderlands 4. Découvrez le patch notes, pour savoir ce qui va changer.
Borderlands 4 lance son premier correctif majeur, le patch notes
Après une semaine, Gearbox a pu récolter assez de retour pour appliquer un premier patch ce 18 septembre, très tard dans la soirée. Celui-ci n'ajoute pas de contenu et n'est pas conséquent en termes de corrections, elles sont assez importantes pour que nous qualifions cette mise à jour de majeure. Les performances devraient s'améliorer tandis que d'autres problèmes ont été corrigés. Vous pouvez retrouver le petit patch notes de la mise à jour du 18 septembre de Borderlands 4 ci-dessous.

Patch 18 septembre Borderlands 4

Liste des changements

Stabilité

  • Correction de crashs liés aux états d'animation, à l'audio et aux vérifications de collision.
  • Correction de divers crashs liés au GPU.

Gameplay & Progression

  • Résolution d'un problème où le Centre de Récompenses pouvait cesser de fonctionner après avoir réclamé les récompenses du Pack Gloire Dorée.
  • Correction d'un blocage de progression dans la mission « Parler à Zadra », où l'objectif pouvait échouer si les joueurs quittaient et relançaient le jeu en plein dialogue.
  • Correction des avertissements « Ne possède pas le DLC » qui apparaissaient à tort sur des équipements ne nécessitant pas de DLC.
    • Ce correctif arrivera sur consoles dans les prochains jours.

Butin & Objets

  • Mise à jour des tables de butin afin que les armes du Pack Gloire Dorée n'apparaissent plus dans les coffres standards.
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D'autres patchs correctifs devraient voir le jour ces prochaines semaines, dans le but d'améliorer la stabilité, très critiquée pour cet épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos différents guides Borderlands 4. Et n'oubliez pas les codes Shift pour obtenir des clés dorées.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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