Borderlands 4 introduit des niveaux de difficulté évolutifs et personnalisés

À quelques jours de sa sortie, prévue pour le vendredi 12 septembre, Gearbox dévoile les options de difficulté de Borderlands 4. Plus variées que dans les épisodes précédents, elles permettront même aux joueurs en coopération de sélectionner des niveaux différents au sein d'une même partie.
Trois niveaux de difficulté dès le lancement
Dès la création d'un personnage, les joueurs pourront choisir entre Facile, Normal et Difficile
. Chacun de ces modes offre une expérience distincte :
- Facile : pensé pour « profiter de l'histoire », il réduit les dégâts subis et diminue l'importance des affinités élémentaires.
- Normal : conçu pour une expérience équilibrée, il constitue le mode de référence.
- Difficile : destiné à ceux qui « cherchent un défi », il augmente les dégâts reçus, met davantage en avant les affinités élémentaires et récompense les joueurs par plus d'argent et un meilleur butin.
La grande nouveauté réside dans le fait que la difficulté s'applique individuellement en coopération
. Ainsi, un joueur peut choisir le mode difficile tandis que son coéquipier opte pour le mode facile, sans que cela ne pose de problème d'équilibrage.
Un système qui valorise le risque
Contrairement à d'autres jeux où les ennemis deviennent plus résistants ou plus nombreux, la difficulté de Borderlands 4
repose principalement sur le joueur. Plus le mode est exigeant, plus les dégâts reçus augmentent, mais en contrepartie, les récompenses en argent et en loot s'avèrent plus généreuses. Cette approche permet d'adapter l'expérience à différents profils de joueurs tout en encourageant ceux qui veulent tester leurs limites à prendre plus de risques pour de meilleures récompenses.
Un endgame relevé avec le mode Chasseur Ultime
Une fois l'histoire principale terminée, les joueurs pourront accéder au mode « Chasseur Ultime
», une sorte de « Nouvelle partie plus
» repensée. Dans ce mode, les ennemis deviennent plus coriaces, encaissent davantage de dégâts et infligent plus de blessures, mais en contrepartie, le butin est bien plus intéressant.
Cet endgame comprendra cinq paliers de difficulté progressifs, débloqués au fur et à mesure des défis accomplis. De quoi offrir une rejouabilité conséquente aux chasseurs de l'Arche les plus acharnés. Borderlands 4
sortira le 12 septembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC
. Les joueurs Nintendo devront patienter un peu plus longtemps puisque la version Switch 2 est prévue pour le 3 octobre. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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