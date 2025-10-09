Borderlands 4 : Ce personnage critiqué devait initialement revenir dans l'histoire, avant d'être supprimé

Un dataminer révèle que Gearbox aurait prévu de faire revenir Ava dans Borderlands 4 avant de l'écarter du scénario. Un choix qui pourrait bien avoir évité à l'épisode de revivre les critiques subies par Borderlands 3.
Si Borderlands 4
a réussi à échapper aux controverses qui avaient entaché son prédécesseur, cela ne se serait joué qu'à peu de choses. Selon un dataminer reconnu de la communauté, la jeune Ava, personnage honni d'une partie des fans
, aurait dû faire partie intégrante de l'histoire avant d'être remplacée tardivement dans le développement.
Une découverte dans les fichiers du jeu
Le moddeur et dataminer EpicNNG
a publié sur les réseaux sociaux une série de découvertes issues des fichiers internes de Borderlands 4. Selon lui, de nombreuses traces d'Ava sont encore présentes dans le code du jeu
, comprenant des lignes de dialogue, des textures et des références scénaristiques.
D'après ses trouvailles, Ava aurait dû rejoindre Zane pour tenter de sauver Lilith
, un scénario finalement attribué à Amara, la Sirène déjà jouable dans Borderlands 3. Les compétences de cette dernière dans le nouvel opus, notamment la bulle protectrice utilisée durant la campagne, proviendraient ainsi directement de ce premier concept.
Un effacement complet avant la sortie
Toujours selon le dataminer, toutes les traces visuelles et sonores d'Ava auraient été supprimées
des fichiers finaux de Borderlands 4, signe que Gearbox souhaitait définitivement tourner la page. Les modèles 3D, textures et voix du personnage auraient été purgés du jeu peu avant sa sortie.
Cependant, EpicNNG n'exclut pas un possible retour d'Ava dans un futur DLC
, laissant la porte ouverte à une réapparition sous une autre forme. Cette idée n'a toutefois pas été commentée par Gearbox.
Une décision compréhensible de Gearbox
Le studio est resté silencieux face à cette découverte, mais le choix d'écarter Ava semble logique. Personnage controversé de Borderlands 3
, elle avait largement divisé la communauté. Beaucoup de fans avaient critiqué son comportement impulsif et certaines décisions jugées absurdes dans la narration.
Gearbox avait tenté de redresser la barre après la sortie du jeu, en donnant à Ava plus de profondeur à travers des missions secondaires post-lancement. Malgré cela, la réputation du personnage est restée difficile à redorer
, rendant son retour dans le nouvel épisode particulièrement risqué.
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