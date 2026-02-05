2K lance ses soldes éditeur, avec de belles réductions, sur les différents stores

2K a, récemment, mis en place ses soldes éditeur annuelles, qui proposent des remises intéressantes sur une multitude de jeux, qui sont à retrouver sur les stores.
Très régulièrement, les joueurs et les joueuses peuvent profiter de périodes de soldes, sur les différents stores, afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique, et ce, à moindre coût. Cette fois-ci, c'est 2K qui a décidé de proposer des titres avec de belles remises, via ses soldes éditeur annuelles, qui sont à retrouver sur le PS Store, Xbox Store et Steam
.
Les soldes éditeur de 2K sont disponibles
Ainsi, la communauté peut, dès à présent, acheter des jeux édités par 2K tout en faisant des économies grâce à ses soldes éditeur
. Remarquons que celles-ci sont disponibles jusqu'au 19 février 2026 sur le store de Xbox et sur Steam, tandis qu'elles prendront fin le 25 février prochain sur le PS Store.
- Soldes Éditeur de 2K sur Xbox → Du 5 au 19 février 2026.
- Soldes Éditeur de 2K sur Steam → Du 5 au 19 février 2026.
- Soldes Éditeur de 2K sur le PS Store → Du 4 au 25 février 2026.
Comme vous vous en doutez, de récents titres de l'éditeur 2K sont, dès lors, proposés à prix réduit, comme Borderlands 4 ou encore Mafia: The Old Country
. Évidemment, d'autres, plus anciens, bénéficient également de belles réductions
. Dans tous les cas, il y en a pour tous les goûts.
D'ailleurs, voici une liste non exhaustive de jeux actuellement en promotion via les soldes éditeur annuelles de 2K
, avec leur réduction/remise à partir du prix de vente conseillé (pouvant aller jusqu'à -90 %). Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur les stores adéquats.
- Soldes éditeur annuelles de 2K sur Xbox, Steam et PlayStation :
- Borderlands 4 → Remise de 30 %.
- Borderlands 3 → Remise de 90 %.
- Borderlands : La Collection Pandora's Box → Remise de 75 %.
- Mafia: The Old Country → Remise de 20 %.
- Mafia: Trilogy → Remise de 80 %.
- Civilization VII → Remise de 40 %.
- BioShock: The Collection → Remise de 80 €.
- The Quarry → Remise de 85 %.
- Marvel's Midnight Suns → Remise de 85 %.
- XCOM 2 Collection → Remise de 90 %.
- OlliOlli World → Remise de 75 %.
- LEGO 2K Drive → Remise de 60 %.
- TopSpin 2K25 → Remise de 25 %.
- Tiny Tina's Wonderlands Édition Merveilleux Chaos → Remise de 80 %.
- Mafia Édition Définitive → Remise de 85 % (seulement sur Steam).
- Civilization VI Anthologie → Remise de 70 % (seulement sur Steam).
- XCOM L'Intégrale → Remise de 87 % (seulement sur Steam).
- Mafia: The Old Country Édition Deluxe → Remise de 20 % (seulement sur Steam).
Pour rappel, les soldes éditeur annuelles de 2K sont disponibles pendant plusieurs jours
, c'est-à-dire jusqu'au 19 février sur le Xbox Store et Steam, contre le 25 février 2026 sur le PlayStation Store.
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