De retour sur le devant de la scène avec Borderlands 3, la franchise va tenter de conquérir une nouvelle plateforme avec le lancement d'une édition spéciale sur Nintendo Switch.

La franchise Borderlands arrive sur Switch

Contenu de Borderlands Legendary Collection

L'Île des zombies du Dr Ned

Émeute dans l'Underdome de Mad Moxxi

L'armurerie secrète du général Knoxx

La Robolution de Claptrap

Le Capitaine Scarlett et son butin de pirate

Le Carnage Sanglant de M. Torgue

La chasse au gros gibier de Sir Hammerlock

Tiny Tina et la Forteresse du Dragon

Pack Mécromancienne (incarnez Gaige)

Pack Sadique (incarnez Krieg)

Voyage claptastique

L'assaut de l'Holodôme

Pack Baronne (incarnez Aurélia)

Pack Double du Beau Jack (incarnez "Jack")

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Gearbox et 2K Games sont fiers d'annoncer l', regroupant pas moins de trois opus, comprenant également du contenu bonus et les principales extensions.Nous retrouverons donc dans cette compilationainsi que, soit les trois premiers opus sortis. Pour ce qui est de la timeline, The Pre-Sequel se situe entre le premier et le deuxième épisode, offrant alors aux joueurs la possibilité de découvrir parfaitement l'univers avant de, potentiellement, se lancer dans, qui ne fait malheureusement pas partie du portage. Néanmoins, Gearbox pourrait dans un futur plus ou moins proche le lancer sur Nintendo Switch, compte tenu des propos des développeurs en septembre 2019 Naturellement,a adapté la série pour que les jeux soit jouables en écran scindé (jusqu'à deux joueurs), alors que la coopération sera bien disponible en ligne (jusqu'à quatre joueurs).Le tout est attendu le 29 mai sur. Pour les plus impatients, il est d'ores et déjà possible de précommandervia le site officiel