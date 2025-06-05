Borderlands 2 est gratuit, mais il faut être rapide

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 juin 2025 à 19h00
Les joueurs et les joueuses peuvent actuellement récupérer Borderlands 2 gratuitement, ainsi que profiter de belles réductions sur les autres opus de la licence.
Borderlands 2 est gratuit, mais il faut être rapide
Très souvent, les studios de développement et éditeurs décident de faire des cadeaux à la communauté, notamment en offrant l'un de leurs jeux, et ce, pendant une durée déterminée. C'est le cas, en ce moment-même, pour un opus d'une franchise très connue : Borderlands 2 peut être obtenu gratuitement, alors que les autres jeux de cet univers vidéoludique profitent de belles promotions.

Borderlands 2 est offert sur Steam, pendant quelques jours

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En effet, dès à présent, et ce, jusqu'au 8 juin à 19h (heure française), les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent obtenir gratuitement Borderlands 2 via la plateforme de Valve, Steam. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore découvert cet opus et qui souhaitent se plonger dans la franchise, avant l'arrivée de Borderlands 4.



Des réductions sur les jeux Borderlands, en plus

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En complément, dès 19h, le 5 juin 2025, la communauté peut profiter de belles réductions sur plusieurs jeux liés à la franchise Borderlands, sur Steam. Cette promotion inclut certains titres majeurs de la licence mais aussi les point and click plongés dans ledit univers, tels que Tales from the Borderlands et New Tales from the Borderlands :
  • Borderlands 3 → Réduction de 95 %
  • Borderlands Collection: La Boîte de Pandore → Réduction de 75 %
  • Borderlands 3 : Édition Ultimate → Réduction de 75 %
  • New Tales from the Borderlands → Réduction de 50 %
  • Borderlands Game of the Year Enhance → Réduction de 67 %
  • Borderlands: The Handsome Collection → Réduction de 75 %
  • Tales from the Borderlands → Réduction de 25 %
En outre, les Passes saisonniers/Season Pass de Borderlands 2 et 3 profitent également d'une petite réduction (allant jusqu'à -50 %).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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