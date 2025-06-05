Borderlands 2 est gratuit, mais il faut être rapide

Les joueurs et les joueuses peuvent actuellement récupérer Borderlands 2 gratuitement, ainsi que profiter de belles réductions sur les autres opus de la licence.

Borderlands 2 est offert sur Steam, pendant quelques jours

Obtenir gratuitement Borderlands 2



Des réductions sur les jeux Borderlands, en plus

Borderlands 3 → Réduction de 95 %

Borderlands Collection: La Boîte de Pandore → Réduction de 75 %

Borderlands 3 : Édition Ultimate → Réduction de 75 %

New Tales from the Borderlands → Réduction de 50 %

Borderlands Game of the Year Enhance → Réduction de 67 %

Borderlands: The Handsome Collection → Réduction de 75 %

Tales from the Borderlands → Réduction de 25 %

Très souvent, les studios de développement et éditeurs décident de faire des cadeaux à la communauté, notamment en offrant l'un de leurs jeux, et ce, pendant une durée déterminée. C'est le cas, en ce moment-même, pour un opus d'une franchise très connue :En effet, dès à présent, et ce, jusqu'au 8 juin à 19h (heure française),. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore découvert cet opus et qui souhaitent se plonger dans la franchise, avant l'arrivée de Borderlands 4.En complément, dès 19h, le 5 juin 2025, la communauté peut profiter de. Cette promotion inclut certains titres majeurs de la licence mais aussi les point and click plongés dans ledit univers, tels que Tales from the Borderlands et New Tales from the Borderlands :En outre, les Passes saisonniers/Season Pass de Borderlands 2 et 3 profitent également d'une petite réduction (allant jusqu'à -50 %).