Borderlands 2 : Le DLC Commander Lilith & the Fight for Sanctuary gratuit sur l'Epic Games Store

Le DLC Commander Lilith & the Fight for Sanctuary gratuit sur l'Epic Games Store

Comment récupérer gratuitement le DLC Commander Lilith & the Fight for Sanctuary ?

En plus de ses jeux gratuits hebdomadaires , Epic Games met gratuitement d'autres jeux ou DLC à disposition de ses joueurs, de manière sporadique. C'est le cas pour, qui peut être récupéré sans dépenser le moindre sou, jusqu'au 2 octobre prochain. Une offre à ne pas rater.Dans cette extension, habituellement vendue pour la somme de 14,99 euros, le joueur peut combattre de nouveaux boss, découvrir de nouvelles zones ou encore mettre la main sur du butin inédit avec en prime un nouveau niveau de rareté qui apparaît, supérieur au « Légendaire ». Concernant le côté narratif de ce DLC, celui-ci fait le lien avec Borderlands 3 , vous demandant de venir en aide à Sanctuary qui est assiégé, alors que la carte des Arches a disparu. Vous rejoindrez Lillith et les pillards pour un combat mémorable.Pour cela, vous allez devoir vous rendre directement sur l'Epic Games Store, sur la page spéciale et cliquer sur « Obtenir » avant le 2 octobre 2020. Notez qu'il faut obligatoirement le jeu de base, sur l'Epic Games Store. Si ce n'est pas votre cas, sachez qu'il est vendu 59,99 € via la Handsome Collection , regroupant Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel.