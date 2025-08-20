Black Myth: Zhong Kui, la suite de Wukong, annoncé par surprise

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 août 2025 à 11h02
Game Science a dévoilé Black Myth: Zhong Kui, la « suite » de Black Myth: Wukong, lors de l'Opening Night Live. Le nouvel action-RPG mettra en scène Zhong Kui, une divinité taoïste chasseuse de fantômes, montée sur un tigre impressionnant.
Black Myth: Zhong Kui, la suite de Wukong, annoncé par surprise
Clôturant la conférence Opening Night Live de la gamescom 2025, Geoff Keighley a surpris les spectateurs avec la révélation de Black Myth: Zhong Kui. Tout comme son prédécesseur, ce second opus s'inspire du folklore chinois et proposera une aventure solo axée sur l'action, mais cette fois avec une tonalité plus sombre, teintée d'horreur. Une « suite » qui est plutôt un spin-off et qui va permettre d'étendre l'univers de Black Myth.

Un nouvel héros mythologique 

Après Sun Wukong et son récit inspiré de La Pérégrination vers l'Ouest, la saga s'intéresse désormais à Zhong Kui, surnommé le « roi des fantômes ». Dans la mythologie taoïste, il est connu pour traquer et exorciser les esprits malfaisants grâce à sa longue épée.

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Le premier trailer le présente dans un univers plus oppressant, au milieu de démons gigantesques, avant de révéler une image marquante : Zhong Kui chevauchant un tigre colossal, prêt à affronter les forces du mal.

Une expérience plus sombre

Game Science précise que le jeu est encore en début de développement. Pour l'instant, le studio « explore et expérimente » la manière de transposer le style et les pouvoirs de Zhong Kui en gameplay. Mais le ton se veut résolument plus horrifique que dans Wukong, avec des environnements lugubres et des créatures cauchemardesques.
Après avoir achevé le voyage du Destiné, nous voulons relever de nouveaux défis, explorer des mécaniques plus audacieuses et proposer des idées fraîches pour notre univers et notre narration.
Nous apprenons également que cette suite n'est pas prévue pour tout de suite, puisqu'elle n'en est qu'au début de son développement. Mais le studio Game Science tient informé sa communauté tous les 20 août, c'est pourquoi un teaser a été révélé.

Miniature vidéo

Une franchise en pleine ascension

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Le succès colossal de Black Myth: Wukong, écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires sur PC et PS5 (sortie ce 20 août sur Xbox Series), a confirmé la montée en puissance de la scène vidéoludique chinoise sur le marché mondial. Avec Zhong Kui, Game Science entend poursuivre sur cette lancée et imposer encore davantage sa vision ambitieuse du RPG d'action.

Enfin, Game Science précise qu'il n'en a pas encore fini avec Wukong, sous-entendant qu'un DLC pourrait arriver. Réponse dans les semaines ou mois à venir. 

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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