Black Myth: Wukong annonce sa sortie sur Xbox, c'est pour bientôt

Game Science a, récemment, dévoilé la date de sortie de Black Myth: Wukong sur Xbox Series.

Black Myth: Wukong débarque prochainement sur Xbox Series

Dear Destined Ones,



The summer sale is almost here, and hey—we're jumping in too. Nothing too big, just two quick things:

1. Wondering about an Xbox version? We've got news!#BlackMythWukong will officially launch on Xbox Series X|S on August 20, 2025 (Beijing Time).

Starting… pic.twitter.com/4HwFUjRyrN — Black Myth: Wukong (@BlackMythGame) June 6, 2025

Les précommandes ouvriront bientôt, en plus de belles promotions

PlayStation Store → Du 18 juin au 13 juillet 2025.

Microsoft Store → Du 18 juin au 11 juillet 2025.

Steam et Epic Games Store → Du 20 juin au 11 juillet 2025.

PC Édition Standard → 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.



Cela fait pratiquement plus d'un an que les joueurs et les joueuses étant sur PC ou bien PS5 ont pu découvrir le RPG de Game Science,. Celles et ceux étant sur Xbox Series attendaient leur tour avec une certaine impatience. L'attente touche bientôt à sa fin :En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous apprenons que. Une date qui n'est pas tout à fait anodine car celle-ci marquera le premier anniversaire du jeu de Game Science, qui a tant fait parler de lui.Le studio de développement a profité de l'occasion pour préciser que. De plus, les développeurs ont prévu de proposer, et ce, sur les différents stores, aux dates suivantes (cela peut varier d'une région à une autre) :Rendez-vous donc le 20 août 2025 pour découvrir. Pour rappel, le RPG de Game Science est d'ores et déjà disponible sur PC ainsi que sur la dernière console de PlayStation, la PS5. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :