Black Myth: Wukong annonce sa sortie sur Xbox, c'est pour bientôt

Game Science a, récemment, dévoilé la date de sortie de Black Myth: Wukong sur Xbox Series.
Cela fait pratiquement plus d'un an que les joueurs et les joueuses étant sur PC ou bien PS5 ont pu découvrir le RPG de Game Science, Black Myth: Wukong
. Celles et ceux étant sur Xbox Series attendaient leur tour avec une certaine impatience. L'attente touche bientôt à sa fin : la date de sortie de Black Myth: Wukong sur Xbox Series a été annoncée
.
Black Myth: Wukong débarque prochainement sur Xbox Series
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous apprenons que Black Myth: Wukong sort le 20 août 2025 sur la dernière console de Microsoft, la Xbox Series
. Une date qui n'est pas tout à fait anodine car celle-ci marquera le premier anniversaire du jeu de Game Science, qui a tant fait parler de lui.
Les précommandes ouvriront bientôt, en plus de belles promotions
Le studio de développement a profité de l'occasion pour préciser que les précommandes, concernant la version Xbox Series de Black Myth: Wukong, ouvriront dès le 18 juin de cette année
. De plus, les développeurs ont prévu de proposer une réduction de 20 % sur les éditions numériques de Black Myth: Wukong
, et ce, sur les différents stores, aux dates suivantes (cela peut varier d'une région à une autre) :
- PlayStation Store → Du 18 juin au 13 juillet 2025.
- Microsoft Store → Du 18 juin au 11 juillet 2025.
- Steam et Epic Games Store → Du 20 juin au 11 juillet 2025.
Rendez-vous donc le 20 août 2025 pour découvrir Black Myth: Wukong sur Xbox Series
. Pour rappel, le RPG de Game Science est d'ores et déjà disponible sur PC ainsi que sur la dernière console de PlayStation, la PS5. Vous pouvez l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
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