Black Myth: Zhong Kui s'offre 15 minutes de gameplay et fascine les joueurs

Deux ans après l'immense succès de Wukong, Game Science frappe fort avec quinze minutes de gameplay inédit pour Black Myth: Zhong Kui. Visuellement bluffant, ce nouvel action-RPG dévoile un système de combat enrichi et des mécaniques novatrices, promettant une aventure mythologique encore plus ambitieuse.

Alors que Game Science avait annoncé la suite de Black Myth: Wukong par surprise un an après sa sortie, lors de la gamescom 2025, voilà que le studio revient avec quinze minutes de gameplay pour Black Myth: Zhong Kui. Cette nouvelle présentation montre un jeu déjà extrêmement impressionnant sur le plan visuel, dans la digne lignée du premier épisode.

Une claque graphique qui laisse la communauté sans voix

La séquence dévoilée met en scène un nouveau protagoniste à l'apparence humaine, explorant une région montagneuse désolée. Les détails visuels sont saisissants, à tel point que les spectateurs peinent à croire qu'il s'agit d'une véritable phase de jeu. L'équipe de développement a pourtant tenu à rassurer son public en précisant que toutes les images ont été capturées directement depuis une version en cours de développement.

L'engouement est tel que les commentaires élogieux se multiplient dans les commentaires sous la vidéo. Un internaute résume parfaitement le sentiment général.

Si le studio n'avait pas sorti Wukong avant cela, les gens penseraient que c'est un faux.

Un système de combat repensé et plus dynamique

Au-delà de la prouesse technique, cette longue vidéo permet d'analyser les nouvelles mécaniques de jeu. Le héros manie désormais l'épée avec une fluidité remarquable et affronte plusieurs adversaires simultanément. La grande nouveauté réside dans l'intégration d'une véritable touche de parade, une fonctionnalité qui manquait cruellement au précédent opus où elle était liée à une compétence spécifique.

Les interactions avec l'environnement franchissent également un cap. Le joueur peut lancer des boules de feu pour embraser la végétation environnante, puis absorber ces mêmes flammes pour enchanter son arme. Cette gestion des éléments promet des affrontements particulièrement stratégiques.

Des transformations et des montures au programme

La démonstration culmine avec un combat de boss épique, illustrant le retour de la mécanique de transformation. Le protagoniste peut toujours prendre la forme d'un ennemi vaincu pour modifier son approche tactique. La vidéo se conclut sur une série de cinématiques intrigantes, dont l'une montre le héros chevauchant une créature aux allures de tigre, confirmant à demi-mot l'arrivée des montures.

Une sortie encore lointaine pour ce nouveau mythe

Malgré cet aperçu prometteur, Game Science rappelle que le titre est encore au tout début de sa production. Ce nouvel action-RPG solo conservera le modèle économique de son aîné et continuera de puiser dans la richesse du folklore chinois. Les développeurs avertissent que de nombreux éléments présentés restent expérimentaux et pourraient évoluer d'ici la version finale.

Le studio s'amuse d'ailleurs des nombreuses théories qui fleurissent déjà sur la toile concernant le scénario. Les créateurs avouent même que les analyses des joueurs sont parfois plus complexes que leur propre vision actuelle du projet. Il faudra donc s'armer de patience avant de pouvoir poser les mains sur cette nouvelle épopée qui s'annonce déjà comme l'un des titres les plus attendus des prochaines années.