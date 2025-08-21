Black Myth: Zhong Kui est-il une suite de Black Myth: Wukong ?

Après la révélation de Black Myth: Zhong Kui, de nombreux joueurs se posent la question sur sa réelle place dans l'histoire. Suite de Black Myth: Wukong ou pas du tout ? On vous donne la réponse.

Black Myth: Zhong Kui n'est pas une suite directe de Black Myth: Wukong

Un univers commun, mais des histoires séparées

Les deux jeux reposent sur les mythes et légendes chinoises , en s'inspirant d'histoires classiques de la culture orientale.

, en s'inspirant d'histoires classiques de la culture orientale. Ils gardent une identité similaire avec un ARPG solo (Action-RPG), misant sur des combats exigeants et une narration immersive.

(Action-RPG), misant sur des combats exigeants et une narration immersive. Ils suivent le même modèle économique, c'est-à-dire un jeu complet sans abonnement, ni service live.

Une suite pour Black Myth: Wukong est-elle prévue ?

PC Édition Standard → 36,59 € au lieu de 60 €, soit 39 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,89 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Annoncé lors de la gamescom 2025,est le nouveau jeu du studio chinois Game Science qui compte bien surfer sur le succès du premier épisode pour étendre son univers. Mais alors qu'était attendu, c'est bien un autre jeu qui a été annoncé. Une suite ?La révélation delors de l'Opening Night Live a surpris les joueurs, soulevant immédiatement une question :La réponse est simple :. Le studiol'a confirmé officiellement. Le nouveau titre raconte une histoire différente issue de la mythologie chinoise, centrée sur le personnage légendaire de, célèbre chasseur de démons.Même sin'est pas une suite, il partage plusieurs points communs avecIl n'est pas exclu que Zhong Kui contienne des, mais les deux récits ne sont pas liés directement. D'ailleurs les développeurs ont également précisé que Zhong Kui serait plus sombre que Wukong.À ce jour,n'a pas annoncé de suite ou de DLC pour. Cependant, le studio a rassuré les fans en déclarant que « le voyage vers l'Ouest ne s'arrêtera pas ici », laissant entendre que l'univers pourrait s'étendre dans le futur et que Wukong recevra peut-être son DLC. D'ailleurs, tous les réseaux sociaux de la franchise ont maintenant été renommés Black Myth.Si Wukong est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, Black Myth: Zhong Kui n'a pas encore de date de sortie. Vous pouvez obtenir Wukong tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :