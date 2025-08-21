Black Myth: Zhong Kui est-il une suite de Black Myth: Wukong ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 août 2025 à 16h37
Après la révélation de Black Myth: Zhong Kui, de nombreux joueurs se posent la question sur sa réelle place dans l'histoire. Suite de Black Myth: Wukong ou pas du tout ? On vous donne la réponse.
Black Myth: Zhong Kui est-il une suite de Black Myth: Wukong ?
Annoncé lors de la gamescom 2025, Black Myth: Zhong Kui est le nouveau jeu du studio chinois Game Science qui compte bien surfer sur le succès du premier épisode pour étendre son univers. Mais alors qu'un DLC pour Wukong était attendu, c'est bien un autre jeu qui a été annoncé. Une suite ?

Black Myth: Zhong Kui n'est pas une suite directe de Black Myth: Wukong

La révélation de Black Myth: Zhong Kui lors de l'Opening Night Live a surpris les joueurs, soulevant immédiatement une question : s'agit-il d'une suite de Black Myth: Wukong ? La réponse est simple : non, Zhong Kui n'est pas une suite directe de Wukong. Le studio Game Science l'a confirmé officiellement. Le nouveau titre raconte une histoire différente issue de la mythologie chinoise, centrée sur le personnage légendaire de Zhong Kui, célèbre chasseur de démons.

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Un univers commun, mais des histoires séparées

Même si Black Myth: Zhong Kui n'est pas une suite, il partage plusieurs points communs avec Wukong :
  • Les deux jeux reposent sur les mythes et légendes chinoises, en s'inspirant d'histoires classiques de la culture orientale.
  • Ils gardent une identité similaire avec un ARPG solo (Action-RPG), misant sur des combats exigeants et une narration immersive.
  • Ils suivent le même modèle économique, c'est-à-dire un jeu complet sans abonnement, ni service live.
Il n'est pas exclu que Zhong Kui contienne des références ou clins d'œil à Wukong, mais les deux récits ne sont pas liés directement. D'ailleurs les développeurs ont également précisé que Zhong Kui serait plus sombre que Wukong. 

Miniature vidéo

Une suite pour Black Myth: Wukong est-elle prévue ?

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À ce jour, Game Science n'a pas annoncé de suite ou de DLC pour Black Myth: Wukong. Cependant, le studio a rassuré les fans en déclarant que « le voyage vers l'Ouest ne s'arrêtera pas ici », laissant entendre que l'univers pourrait s'étendre dans le futur et que Wukong recevra peut-être son DLC. D'ailleurs, tous les réseaux sociaux de la franchise ont maintenant été renommés Black Myth.

Si Wukong est déjà disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, Black Myth: Zhong Kui n'a pas encore de date de sortie. Vous pouvez obtenir Wukong tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes : 
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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