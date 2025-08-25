Black Myth: Zhong Kui : Game Science explique pourquoi il fait un nouveau jeu et pas un DLC de Wukong

Alors que beaucoup s'attendaient à l'annonce d'un DLC pour Black Myth: Wukong, Game Science a surpris en dévoilant Black Myth: Zhong Kui. Le studio explique vouloir tout recommencer, avec un nouveau héros, une nouvelle histoire et de nouvelles ambitions.
Lors de l'Opening Night Live de la gamescom, l'annonce de Black Myth: Zhong Kui
a surpris les fans. Beaucoup pensaient que Game Science allait présenter un DLC pour prolonger Black Myth: Wukong
, mais le studio a finalement préféré tourner la page. Dans un long message publié sur Weibo, traduit par MP1st
, le directeur Feng Ji a expliqué les raisons de ce choix.
Un DLC qui n'a jamais trouvé sa voie
Au départ, l'équipe travaillait bien sur un contenu additionnel pour Wukong
. Mais rapidement, ce projet a généré chez le directeur un sentiment de « confusion, de vide et même de crainte
». Feng Ji avoue avoir ressenti une pression constante face aux attentes de la communauté. « DLC ou pas ? Quels personnages ? Quelle date de sortie ?
» Malgré l'amour du public pour Wukong, cette charge pesait lourd, pour trouver le contenu qui plairait aux joueurs. C'est lorsque Yang Qi, cofondateur du studio, lui a proposé de créer quelque chose de totalement nouveau que Feng Ji a ressenti un véritable soulagement.
Zhong Kui, un nouveau départ
Le studio a donc décidé de lancer Black Myth: Zhong Kui
, présenté comme un tout nouveau projet indépendant. Feng Ji décrit cette orientation comme un moyen de « libérer les mains
» du studio, afin de s'autoriser plus de liberté créative. « Nouveau héros, nouveau gameplay, nouveaux visuels, nouvelle technologie et nouvelle histoire. Nous voulons expérimenter sans limite, briser les formules établies et repartir de zéro.
»
Un projet encore à ses débuts
Game Science précise que Zhong Kui n'est pour l'instant qu'« un dossier vide »
, sans véritable contenu jouable. Le jeu en est à ses balbutiements, ni l'histoire ni les mécaniques de gameplay ne sont encore finalisées. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agira une nouvelle fois d'un RPG d'action solo
, prévu sur PC et consoles. Le studio demande donc de la patience, il faudra attendre plusieurs années avant de voir une version aboutie
.
Un pari risqué mais ambitieux
Abandonner le DLC de Wukong au profit d'un projet entièrement nouveau est un choix risqué. Mais Game Science semble vouloir éviter de s'enfermer dans une formule et préfère miser sur l'expérimentation, tout en étendant son univers, pour s'ouvrir d'autres portes par la suite. Avec Zhong Kui, le studio espère réitérer le coup de maître de Wukong, tout en se réinventant. Les fans devront s'armer de patience, mais le studio promet une expérience « libérée » et inédite
.
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