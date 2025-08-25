Black Myth: Zhong Kui : Game Science explique pourquoi il fait un nouveau jeu et pas un DLC de Wukong

Les créateurs de Black Myth: Wukong refusent d'utiliser l'IA pour sa suite, Zhong Kui

Après le succès retentissant de Black Myth: Wukong, le studio Game Science prépare son prochain titre, Black Myth: Zhong Kui. Face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans l'industrie, les développeurs prennent une décision forte et choisissent de privilégier les méthodes de création traditionnelles.