Black Myth: Zhong Kui : Game Science explique pourquoi il fait un nouveau jeu et pas un DLC de Wukong

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 août 2025 à 18h11
Alors que beaucoup s'attendaient à l'annonce d'un DLC pour Black Myth: Wukong, Game Science a surpris en dévoilant Black Myth: Zhong Kui. Le studio explique vouloir tout recommencer, avec un nouveau héros, une nouvelle histoire et de nouvelles ambitions.
Black Myth: Zhong Kui : Game Science explique pourquoi il fait un nouveau jeu et pas un DLC de Wukong
Lors de l'Opening Night Live de la gamescom, l'annonce de Black Myth: Zhong Kui a surpris les fans. Beaucoup pensaient que Game Science allait présenter un DLC pour prolonger Black Myth: Wukong, mais le studio a finalement préféré tourner la page. Dans un long message publié sur Weibo, traduit par MP1st, le directeur Feng Ji a expliqué les raisons de ce choix.

Un DLC qui n'a jamais trouvé sa voie

zong-kui-suite-wukong-info
Au départ, l'équipe travaillait bien sur un contenu additionnel pour Wukong. Mais rapidement, ce projet a généré chez le directeur un sentiment de « confusion, de vide et même de crainte ». Feng Ji avoue avoir ressenti une pression constante face aux attentes de la communauté. « DLC ou pas ? Quels personnages ? Quelle date de sortie ? » Malgré l'amour du public pour Wukong, cette charge pesait lourd, pour trouver le contenu qui plairait aux joueurs. C'est lorsque Yang Qi, cofondateur du studio, lui a proposé de créer quelque chose de totalement nouveau que Feng Ji a ressenti un véritable soulagement.

Zhong Kui, un nouveau départ

zhong-kui-suite-wukong-annonce
Le studio a donc décidé de lancer Black Myth: Zhong Kui, présenté comme un tout nouveau projet indépendant. Feng Ji décrit cette orientation comme un moyen de « libérer les mains » du studio, afin de s'autoriser plus de liberté créative. « Nouveau héros, nouveau gameplay, nouveaux visuels, nouvelle technologie et nouvelle histoire. Nous voulons expérimenter sans limite, briser les formules établies et repartir de zéro. »

À lire également

Black Myth: Zhong Kui est-il une suite de Black Myth: Wukong ?

Black Myth: Zhong Kui est-il une suite de Black Myth: Wukong ?

Un projet encore à ses débuts

Game Science précise que Zhong Kui n'est pour l'instant qu'« un dossier vide », sans véritable contenu jouable. Le jeu en est à ses balbutiements, ni l'histoire ni les mécaniques de gameplay ne sont encore finalisées. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agira une nouvelle fois d'un RPG d'action solo, prévu sur PC et consoles. Le studio demande donc de la patience, il faudra attendre plusieurs années avant de voir une version aboutie.

Miniature vidéo

Un pari risqué mais ambitieux

Abandonner le DLC de Wukong au profit d'un projet entièrement nouveau est un choix risqué. Mais Game Science semble vouloir éviter de s'enfermer dans une formule et préfère miser sur l'expérimentation, tout en étendant son univers, pour s'ouvrir d'autres portes par la suite. Avec Zhong Kui, le studio espère réitérer le coup de maître de Wukong, tout en se réinventant. Les fans devront s'armer de patience, mais le studio promet une expérience « libérée » et inédite.

Chargement du sondage...

0 votant

Vous pouvez obtenir Wukong tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes : 
  • PC
    • Édition Standard → 36,79 € au lieu de 60 €, soit 39 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Black Myth: Zhong Kui s'offre 15 minutes de gameplay et fascine les joueurs
Zhong Kui 20 août 2026

Black Myth: Zhong Kui s'offre 15 minutes de gameplay et fascine les joueurs

Deux ans après l'immense succès de Wukong, Game Science frappe fort avec quinze minutes de gameplay inédit pour Black Myth: Zhong Kui. Visuellement bluffant, ce nouvel action-RPG dévoile un système de combat enrichi et des mécaniques novatrices, promettant une aventure mythologique encore plus ambitieuse.
Les créateurs de Black Myth: Wukong refusent d'utiliser l'IA pour sa suite, Zhong Kui
Zhong Kui 11 août 2026

Les créateurs de Black Myth: Wukong refusent d'utiliser l'IA pour sa suite, Zhong Kui

Après le succès retentissant de Black Myth: Wukong, le studio Game Science prépare son prochain titre, Black Myth: Zhong Kui. Face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans l'industrie, les développeurs prennent une décision forte et choisissent de privilégier les méthodes de création traditionnelles.
Black Myth: Zhong Kui s'offre une vidéo sublime pour le Nouvel An
Zhong Kui 10 février 2026

Black Myth: Zhong Kui s'offre une vidéo sublime pour le Nouvel An

Pour célébrer le Nouvel An lunaire, le studio dévoile six minutes d'images in-engine de Black Myth: Zhong Kui. Si le gameplay reste absent, la direction artistique promet une nouvelle plongée fascinante dans le folklore chinois.

commentaire (0)