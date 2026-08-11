Les créateurs de Black Myth: Wukong refusent d'utiliser l'IA pour sa suite, Zhong Kui

Après le succès retentissant de Black Myth: Wukong, le studio Game Science prépare son prochain titre, Black Myth: Zhong Kui. Face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans l'industrie, les développeurs prennent une décision forte et choisissent de privilégier les méthodes de création traditionnelles.

Alors que l'industrie du jeu vidéo se tourne massivement vers l'intelligence artificielle pour réduire les coûts et accélérer la production, d'Ubisoft à Electronic Arts en passant par XBOX, Game Science choisit une autre voie. Le studio chinois, propulsé sur le devant de la scène grâce au triomphe de BBlack Myth: Wukong en 2024, travaille actuellement sur son prochain projet intitulé Black Myth: Zhong Kui. Annoncé l'année dernière, ce jeu de rôle et d'action en solo s'inspirera à nouveau du riche folklore chinois, en mettant cette fois en scène l'exorciste mythologique Zhong Kui.

Un refus de la précipitation technologique

Interrogé sur le réseau social Weibo (via Gamersky) concernant l'utilisation potentielle de l'intelligence artificielle générative pour accélérer le développement, le directeur artistique et cofondateur du studio, Yang Qi, a tenu à rassurer les joueurs. Il a affirmé que son équipe ne ressentait aucune urgence à intégrer ces nouveaux outils dans leur processus créatif. Bien que Game Science ne soit pas farouchement opposé à cette technologie, les développeurs préfèrent s'appuyer sur leurs propres méthodes et sur un savoir-faire artisanal.

Pour illustrer cette philosophie, Yang Qi n'a pas hésité à faire un parallèle avec le monde du cinéma, et plus particulièrement avec le réalisateur Christopher Nolan. Ce dernier est célèbre pour son attachement aux effets pratiques, refusant de céder à la facilité du tout numérique.

Dans le monde actuel, où le cinéma numérique et la post-production 3D semblent avoir atteint une impasse, Nolan continue de briller de mille feux et de faire sensation en s'appuyant sur des technologies plus anciennes. Il n'existe pas de « dernier train » qu'il faudrait absolument prendre à tout prix. L'IA et tout le reste peuvent attendre, rien ne presse.













Le choix d'une nouvelle aventure plutôt qu'une extension

Ce choix de l'artisanat s'accompagne d'une vision créative audacieuse. Au lieu de capitaliser immédiatement sur leur précédent succès avec une simple extension, les dirigeants ont préféré se lancer dans un projet entièrement inédit. Le PDG du studio, Feng Ji, a d'ailleurs partagé les doutes qui l'ont traversé face aux attentes immenses de la communauté.

Ce que je n'arrivais vraiment pas à chasser pendant cette période, c'était surtout de la confusion, du vide et une sorte d'effroi. Peu importe à quel point j'avais honte de ne pas pouvoir être heureux, ces émotions revenaient sans cesse, de manière incontrôlable, surtout face aux questions des fans réclamant un contenu supplémentaire.

Aujourd'hui, l'équipe se concentre pleinement sur Black Myth: Zhong Kui. Les développeurs promettent une expérience distincte de celle vécue avec le célèbre roi des singes, tout en conservant le modèle économique qui a fait leur force.

Pendant que des géants de l'industrie intègrent activement l'intelligence artificielle pour optimiser leurs productions et sortir plus rapidement leurs jeux, Game Science prouve qu'il est encore possible de concevoir des œuvres ambitieuses en prenant le temps de cultiver une direction artistique authentique. Et cela se ressent d'ailleurs sur les ventes, Wukong ayant largement dépassé les attentes.

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