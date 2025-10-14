Black Myth: Wukong reçoit une mise à jour aussi grosse que le jeu lui-même

Les joueurs PS5 de Black Myth: Wukong risquent d'avoir une sacré surprise en se connectant à leur console. En effet, la dernière mise à jour en date du jeu nécessite un espace de stockage colossal, mais pour une très bonne raison.
Télécharger des patchs ou de petites mises à jour est un rituel banal pour la quasi-totalité des jeux disponibles sur le marché. Mais Black Myth: Wukong
a marqué les esprits avec sa mise à jour du 13 octobre 2025. Pour pouvoir la télécharger, les joueurs doivent avoir jusqu'à 93 Go d'espace de stockage disponible sur PS5
.
Une mise à jour visant à optimiser entièrement Black Myth: Wukong
Mais pourquoi proposer une mise à jour aussi imposante que le jeu en lui-même ? La réponse est simple : corriger une multitude de bugs et de problèmes rencontrés par les joueurs depuis le lancement du titre. Déployée en priorité sur PS5, la version 1.0.20.21756 va permettre de profiter de quelques améliorations graphiques permettant notamment de supprimer les flashs et les effets de ghosting
.
Cette nouvelle version inclut également une interface retravaillée, une correction de certaines traductions, un rééquilibrage de gameplay ainsi qu'une meilleure stabilité
. Si vous jouez sur la PS5 classique et non sur la version Pro, vous profiterez notamment d'une résolution de meilleure qualité en 60 FPS.
Il s'agit en quelque sorte d'une version optimisée de Black Myth: Wukong, ce qui explique la taille conséquente de la mise à jour.
Attention aux mods lors du téléchargement de cette mise à jour sur PC
D'ailleurs, cette mise à jour sera désormais celle proposée à l'installation du jeu Black Myth: Wukong sur la console de Sony. Par la suite, elle devrait être déployée sur PC, mais elle sera incompatible avec les mods. Si vous possédez déjà le jeu sur PS5 mais que vous ne disposez pas de l'espace nécessaire pour l'installer, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez désinstaller entièrement le jeu pour permettre le téléchargement de ce patch massif
ou continuer de jouer sur votre version actuelle.
Rappelons que Black Myth: Wukong est disponible depuis le 20 août 2024 sur PC et PlayStation 5
et qu'un nouveau titre se déroulant dans le même univers, Black Myth: Zhong Kui
, a été annoncé en août 2025.
commentaires (2)
De mieux en mieux ici
Ah oui quand même...