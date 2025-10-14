Black Myth: Wukong reçoit une mise à jour aussi grosse que le jeu lui-même

Black Myth: Wukong, développé par Game Science, est un action-RPG sorti le 20 août 2024 sur PC et PS5. Inspiré du folklore chinois, le jeu met en scène le Prédestiné dans des combats intenses basés sur les arts martiaux et les métamorphoses magiques. Porté par des graphismes somptueux sous Unreal Engine 5, le titre s'impose comme une référence du jeu d'action moderne.